Рюдигер считает "Сити" фаворитом финала Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что "Манчестер Сити" является фаворитом финала Лиги Чемпионов в Порту.

После назначения Томаса Тухеля "Челси" успел выбить "Сити" с полуфинальной стадии Кубка Англии, а также обыграл "горожан" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, Рюдигер склонен считать свою команду андердогом, как это было и в полуфинальном противостоянии Лиги Чемпионов с "Реалом".



"Когда играешь против этого "Сити" или против "Реала" с их опытными игроками, завоевавшими так много трофеев, то это нормально, что ты являешься андердогом".



"Сити" — команда топ-уровня, они демонстрируют это годами. Но нам удалось дважды обыграть их в нынешнем сезоне, и это будет интересный матч. Определенно. Возможно, это мысль (о двух поражениях) закрадется в их головы. Я не знаю, но я на 100 процентов уверен, что это будет интересно".



"Если мы оглянемся на этот сезон и вспомним наши матчи против "Брайтона", "Саутгемптона" и "Лидса", то каждый говорил, что мы обязаны побеждать, но мы все равно теряли очки".



"С другой стороны, когда мы играли против "Сити", "Реала", "Атлетико", то люди пророчили нам сложности, так что роль андердога нам подходит".



"Каким- о образом это избавляет тебя от давления, потому что люди ожидают твоего провала, ожидают, что ты проиграешь, и ты лишь можешь доказать их неправоту", — сообщил Рюдигер Daily Mirror.