Гвардиола: "Здесь у меня есть все"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он счастлив в клубе и почему готов продлить свое пребывание здесь.

Сейчас Гвардиола завершает свой пятый сезон в "Сити", после чего у него останется еще два года по контракту.

По словам Хосепа, на "Этихад" у него есть все, в чем он нуждается. 49-летний каталонец счастлив работать с директорами Ферраном Сорианом и Чики Бегиристайном, игроками топ-уровня и трудолюбивым персоналом.

"Этот клуб дает своему тренеру все, в чем он нуждается. В том числе инвестиции — я не могу отрицать того, что каждый и так знает, но дело не только в этом".

"Здесь надо мной, в руководстве, находятся мои друзья, а игроки ощущают меня своим боссом, потому что они чувствуют, что меня поддерживают люди сверху".

"Я даже не говорю об игроках, потому что пять или шесть других команд в Англии и Испании тоже обладают игроками то-уровня, но еще важнее, что мне комфортно работать с этим штабом, этим персоналом. У меня есть все. Я не могу просить о чем-то еще, чтобы делать свою работу еще лучше".

"Все просто. Мы на одной волне, мы принимаем решения вместе, мы отвечаем за ошибки вместе, мы делим хорошие моменты все вместе, и это главное".

"Когда мы проигрываем, они не говорят мне, что это я виноват. Мы ищем решение. Я знаю, что они уволят меня, если я перестану побеждать, но они сделают это по-дружески".

"Вот таким образом мы трудимся здесь, и поэтому я продлил свой контракт. Мне невероятно комфортно работать здесь — не только с игроками, но и со всеми департаментами клуба".

"Поэтому я решил остаться. Останусь ли я дольше, определят результаты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 616

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 28.05.2021 20:51 # chr1s8rown
    Придется за щельси топит сука

    (ответить)

  2. asnural 28.05.2021 20:16 # asnural
    Уволят после завтра...когда ушастого шолсе заберет..

    (ответить)

  3. scrim 28.05.2021 20:04 # scrim
    готовит поляну перед сливом финала

    (ответить)

  4. true-manc 28.05.2021 20:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Pep, you got it

    Every time I look into your loving eyes
    I see a love that money just can't buy
    One look from you I drift away
    I pray that you are here to stay
    Anything you want, you got it
    Anything you need, you got it
    Anything at all, you got it, manager

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: