Гвардиола: "Здесь у меня есть все"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он счастлив в клубе и почему готов продлить свое пребывание здесь.

Сейчас Гвардиола завершает свой пятый сезон в "Сити", после чего у него останется еще два года по контракту.



По словам Хосепа, на "Этихад" у него есть все, в чем он нуждается. 49-летний каталонец счастлив работать с директорами Ферраном Сорианом и Чики Бегиристайном, игроками топ-уровня и трудолюбивым персоналом.



"Этот клуб дает своему тренеру все, в чем он нуждается. В том числе инвестиции — я не могу отрицать того, что каждый и так знает, но дело не только в этом".



"Здесь надо мной, в руководстве, находятся мои друзья, а игроки ощущают меня своим боссом, потому что они чувствуют, что меня поддерживают люди сверху".



"Я даже не говорю об игроках, потому что пять или шесть других команд в Англии и Испании тоже обладают игроками то-уровня, но еще важнее, что мне комфортно работать с этим штабом, этим персоналом. У меня есть все. Я не могу просить о чем-то еще, чтобы делать свою работу еще лучше".



"Все просто. Мы на одной волне, мы принимаем решения вместе, мы отвечаем за ошибки вместе, мы делим хорошие моменты все вместе, и это главное".



"Когда мы проигрываем, они не говорят мне, что это я виноват. Мы ищем решение. Я знаю, что они уволят меня, если я перестану побеждать, но они сделают это по-дружески".



"Вот таким образом мы трудимся здесь, и поэтому я продлил свой контракт. Мне невероятно комфортно работать здесь — не только с игроками, но и со всеми департаментами клуба".



"Поэтому я решил остаться. Останусь ли я дольше, определят результаты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.