Эдди Хау отверг "Селтик"

Эдди Хау отклонил возможность стать новым главным тренером "Селтика".

"Селтик" находится в поисках нового рулевого с февраля, когда шотландский гранд попрощался с Нилом Ленноном.



На протяжении последних недель "Селтик" вел переговоры с 43-летним Хау, который находится без клуба после ухода из "Борнмута" в конце сезона 2019/20.



Как сообщает BBC, "Селтик" надеялся заключить контракт с Хау со дня на день, однако у сторон возникли непреодолимые разногласия насчет комплектации тренерского штаба.



Упустив своего приоритетного кандидата, "Селтик" обратился к запасному варианту и все равно планирует произвести назначение в ближайшее время.