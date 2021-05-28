Эдди Хау отверг "Селтик"
Эдди Хау отклонил возможность стать новым главным тренером "Селтика".
"Селтик" находится в поисках нового рулевого с февраля, когда шотландский гранд попрощался с Нилом Ленноном.
На протяжении последних недель "Селтик" вел переговоры с 43-летним Хау, который находится без клуба после ухода из "Борнмута" в конце сезона 2019/20.
Как сообщает BBC, "Селтик" надеялся заключить контракт с Хау со дня на день, однако у сторон возникли непреодолимые разногласия насчет комплектации тренерского штаба.
Упустив своего приоритетного кандидата, "Селтик" обратился к запасному варианту и все равно планирует произвести назначение в ближайшее время.
28.05.2021 19:00
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