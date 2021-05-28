Холанд намекнул, что останется в Дортмунде
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд дал понять, что не собирается менять клуб этим летом.
После своего перехода из "Ред Булл" в январе 2020 Холанд забил 57 голов в 59 матчах за "Боруссию", став лакомой целью для богатейших клубов Европы.
Однако грандам, вероятно, придется подождать до лета 2022, когда Эрлинга можно будет выкупить за фиксированную сумму в 68 миллионов фунтов. Настаивать на уходе уже сейчас, особенно после попадания "Боруссии" в Лигу Чемпионов, 20-летний норвежец не будет.
"Ну, у меня есть контракт, который рассчитан еще на пару лет, и я уважительно отношусь к своему контракту".
"Я простой парень. Когда мне нравится что-нибудь, я лишь хочу еще и еще, и когда я забиваю гол, то всегда стремлюсь забить следующий".
"Я испытал облегчение от того, что мы попали в зону Лиги Чемпионов. Это было очень важно. Как я уже говорил раньше, я большой фанат Лиги Чемпионов, и я думаю, каждый знает это".
"У меня большие мечты. Я едва выиграл свой первый трофей, и это замечательное ощущение. Так что я хочу выигрывать трофеи", — цитирует Холанда The Independent.
28.05.2021 18:00
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