Янг договаривается о возвращении в "Уотфорд"

Ветеран "Интера" Эшли Янг ведет переговоры о возвращении в родной "Уотфорд".

35-летний Янг сыграл 26 матчей в этом чемпионском для "Интера" сезоне Серии А, 16 раз выходя в стартовом составе.



Однако отставка Антонио Конте с поста главного тренера заставила многих игроков "Интера", включая Эшли, задуматься о своем будущем.



Как утверждает Sky Sports, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" уже отклонил предложение "Интера" о новом контракте и собирается покинуть "Сан-Сиро" свободным агентом в конце июня.



В данный момент представители Янга ведут переговоры с вернувшимся в Премьер-Лигу "Уотфордом" об условиях однолетнего контракта.



Добавим, что Янг является воспитанником академии "Уотфорда", дебютировав за первую команду "шершней" в 2003 году.