Клопп: "Конате добавит "Ливерпулю" мастерства и потенциала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его клуб решил купить защитника Ибраиму Конате у "РБ Лейпциг".

Обладая Натаниэлем Филлипсом, Рисом Уильямсом, Беном Дэвисом, а также восстанавливающимися после травм Виргилом Ван Дейком, Джо Гомесом и Жоэлем Матипом, Клопп захотел добавить своей команде еще одного центрального защитника, которым и стал Конате.



Клопп считает, что 22-летний Ибраима уже достаточно хорош, чтобы выступать за первую команду "Ливерпуля", но в то же время способен значительно прибавить.



"Я очень доволен, что мы смогли заполучить игрока с мастерством Ибраимы. Он давно мне нравится — еще о времен, когда я узнал о его потенциале в "Сошо".



"После всех проблем, с которыми мы столкнулись на позиции центрального защитника в минувшем сезоне, было очевидно, что нам требуется усиление в этой зоне, но прежде всего я хочу сказать, что Нэт, Рис и Озан (Кабак) проделали невероятную работу. Правда, невероятную".



"В лице Ибраимы мы подписываем игрока, который добавит мастерства к тому, что у нас уже есть. Его физические данные очень впечатляют, он быстр, очень силен и доминирует в воздухе".



"Он переходит к нам после того, как сыграл свыше 90 матчей за "РБ Лейпциг" в Бундеслиге и в Европе. Уверен, это количество было бы больше, если бы не травма. Это означает, что он уже обладает опытом выступлений в двух крайне сложных соревнованиях".



"Он выступал за команду, которая обладает похожим на наше футбольным видением".



"Уверен, мы подписываем игрока, который сможет сразу заиграть у нас, но парню 22 года, и у него огромный потенциал, чтобы вырасти еще. Я знаю, что он хочет трудиться, чтобы стать еще лучше".



"Я в восторге, потому что я убедился, насколько он уже хорош, и я предвкушаю совместную работу с ним во время предсезонного периода", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



