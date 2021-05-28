"Ливерпуль" объявил о покупке Конате

Ибраима Конате "Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "РБ Лейпциг" насчет перехода защитника Ибраимы Конате из немецкого клуба.

Как ранее днем сообщало издание Sky Sports, "Ливерпуль" выплатит 36 миллионов фунтов отступных по контракту Конате с "РБ Лейпциг".

Сам Ибраима уже согласовал долгосрочное соглашение с "Ливерпулем" и прошел медицинское обследование. 22-летний француз формально присоединится к "красным" 1 июля.

"Я очень рад присоединиться к такому огромному клубу, как "Ливерпуль". Это очень волнительный момент для меня и моей семьи, и я предвкушаю встречу со своими новыми партнерами по команде, персоналом и предвкушаю начало этой новой главы".

"Прямо сейчас я сосредоточен на выступлении со сборной Франции на Чемпионате Европы U-21, но я знаю, что после этого соревнования перехожу в одну из лучших команд в мире, и это замечательное ощущение".

"Я очень упорно трудился на протяжении многих лет, чтобы достичь этого, но я бы хотел сказать большое спасибо каждому в "РБ Лейпциг" и всем людям, с которыми поработал там: тренерам, моим партнерам по команде, персоналу и особенно фанатам".

"Ваша поддержка помогла мне вырасти за время, проведенное там. Я стал лучше не только как игрок, но и как человек, и я всегда буду благодарен за это", — сообщил Конате.

Добавим, что Ибраима провел в "РБ Лейпциг" четыре сезона, в течение которых сыграл 95 матчей, включая восемь в Лиге Чемпионов, и забил четыре гола.


Метки Конате, Ливерпуль, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 15:20

Количество просмотров Просмотров: 1041

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 28.05.2021 16:02 # bangladesh
    конате>кабак

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  2. liverpool888 28.05.2021 16:01 # liverpool888
    Матип Аут, Уильямса в аренду.
    ВВД, Филипс, Гомес, Конате.
    Филипс как прорыв года, по качествам очень схож с Матипом. Так как последний больше лечится его стоит продать за хоть какие-то деньги, его тело уже не выдерживает уровня АПЛ, к тому же у него вроде зарплата 100к +. Так зачем же его держать, если есть молодой и меньше зарабатывающий, но не менее эффективный Филипс?

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  3. skychnie-oboi 28.05.2021 15:56 # skychnie-oboi
    Летим к чемпионству.МС будет расслаблен трэблом.

    Так что изи - следующий сизон НАШ!

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  4. sausage 28.05.2021 15:55 # sausage
    Ливерпуль, как всегда, работает на трансферном рынке чётко, быстро и без лишней пыли.

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  5. liverfun 28.05.2021 15:46 # liverfun
    отличная новость, у французов сильное поколение растет. добавит конкуренции в команде, удачи.
    теперь еще бы пару трансферов в центр и атаку, и попрощаться с пассажирами. хороший момент для чистки и постепенного обновления состава, главное с этим не тянуть

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  6. sausage 28.05.2021 15:46 # sausage
    Ну чё, посмотрим. Травмы были два раза, вроде разные и не такие уж знаковые. Думаю, при медосмотре всё это учитывалось. К тому же парню всего 22, ещё прокачается. Ну а что касается адаптации к АПЛ, то сейчас любой трансфер - это в своём роде кот в мешке. Интересно, как его сейчас рассматривает Клолпп, как железная основа или будет подводить постепенно?

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  7. unclearness 28.05.2021 15:46 # unclearness
    Охуенный игрок, если перестанет хрусталить, то будет топ трансфер

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  8. mufc1994 28.05.2021 15:44 # mufc1994
    Второй матип, такая же хрустальная чёрная палка ахаха

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  9. drogba11cool 28.05.2021 15:42 # drogba11cool
    Смузи по-своей традиции тратят деньги на xyйню.

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  10. slash-lfc 28.05.2021 15:37 # slash-lfc
    Для Наби Xуеты купили. Будут вместе адаптироваться, в лазарете.

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  11. true-manc 28.05.2021 15:34 # true-manc
    25.05.2021 15:43 #
    true-manc

    Посредственный инвалид за 40 млн... только ослепшие от сифилиса портовые проститутки могут провернуть такой провальный трансфер.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86112/?c=1#c7352874

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  12. jokerz 28.05.2021 15:32 # jokerz
    добротный хрустальный сервиз в сервант Клопа

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  13. mansoor 28.05.2021 15:31 # mansoor
    Всё теперь Сити хана будет

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  14. mufc1994 28.05.2021 15:31 # mufc1994
    Клопп любит набирать побольше негров и мулатов в команду, шалун

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  15. frisby 28.05.2021 15:31 # frisby
    хороший негр на перспективу и для конкуренции с Гомезом. И цена адекватная.

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  16. felix-the-cat 28.05.2021 15:30 # felix-the-cat
    УХАХААХХАХАХААХАХХААХ ОН ЗА ДВА СЕЗОНА СЫГРАЛ 20 матчей ухехехххехехехехехехех все остальные был сломан я ору

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  17. moneymaker 28.05.2021 15:29 # moneymaker
    Чо за ноунейм ебаааать

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  18. tigerpool 28.05.2021 15:27 # tigerpool
    Следующий будет Биссума, скриньте

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  19. electric 28.05.2021 15:26 # electric
    КНЯЗЬ!!! :(

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  20. mane 28.05.2021 15:25 # mane
    посмотрим. Теперь сливать Нае6и Кента и покупать Биссума/Тилеманса

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