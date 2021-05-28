"Ливерпуль" объявил о покупке Конате
"Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "РБ Лейпциг" насчет перехода защитника Ибраимы Конате из немецкого клуба.
Как ранее днем сообщало издание Sky Sports, "Ливерпуль" выплатит 36 миллионов фунтов отступных по контракту Конате с "РБ Лейпциг".
Сам Ибраима уже согласовал долгосрочное соглашение с "Ливерпулем" и прошел медицинское обследование. 22-летний француз формально присоединится к "красным" 1 июля.
"Я очень рад присоединиться к такому огромному клубу, как "Ливерпуль". Это очень волнительный момент для меня и моей семьи, и я предвкушаю встречу со своими новыми партнерами по команде, персоналом и предвкушаю начало этой новой главы".
"Прямо сейчас я сосредоточен на выступлении со сборной Франции на Чемпионате Европы U-21, но я знаю, что после этого соревнования перехожу в одну из лучших команд в мире, и это замечательное ощущение".
"Я очень упорно трудился на протяжении многих лет, чтобы достичь этого, но я бы хотел сказать большое спасибо каждому в "РБ Лейпциг" и всем людям, с которыми поработал там: тренерам, моим партнерам по команде, персоналу и особенно фанатам".
"Ваша поддержка помогла мне вырасти за время, проведенное там. Я стал лучше не только как игрок, но и как человек, и я всегда буду благодарен за это", — сообщил Конате.
Добавим, что Ибраима провел в "РБ Лейпциг" четыре сезона, в течение которых сыграл 95 матчей, включая восемь в Лиге Чемпионов, и забил четыре гола.
28.05.2021 15:20
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Последние комментарии:
конате>кабак
(ответить)
Матип Аут, Уильямса в аренду.
ВВД, Филипс, Гомес, Конате.
Филипс как прорыв года, по качествам очень схож с Матипом. Так как последний больше лечится его стоит продать за хоть какие-то деньги, его тело уже не выдерживает уровня АПЛ, к тому же у него вроде зарплата 100к +. Так зачем же его держать, если есть молодой и меньше зарабатывающий, но не менее эффективный Филипс?
(ответить)
Летим к чемпионству.МС будет расслаблен трэблом.
Так что изи - следующий сизон НАШ!
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Ливерпуль, как всегда, работает на трансферном рынке чётко, быстро и без лишней пыли.
(ответить)
отличная новость, у французов сильное поколение растет. добавит конкуренции в команде, удачи.
теперь еще бы пару трансферов в центр и атаку, и попрощаться с пассажирами. хороший момент для чистки и постепенного обновления состава, главное с этим не тянуть
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Ну чё, посмотрим. Травмы были два раза, вроде разные и не такие уж знаковые. Думаю, при медосмотре всё это учитывалось. К тому же парню всего 22, ещё прокачается. Ну а что касается адаптации к АПЛ, то сейчас любой трансфер - это в своём роде кот в мешке. Интересно, как его сейчас рассматривает Клолпп, как железная основа или будет подводить постепенно?
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Охуенный игрок, если перестанет хрусталить, то будет топ трансфер
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Второй матип, такая же хрустальная чёрная палка ахаха
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Смузи по-своей традиции тратят деньги на xyйню.
(ответить)
Для Наби Xуеты купили. Будут вместе адаптироваться, в лазарете.
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25.05.2021 15:43 #
true-manc
Посредственный инвалид за 40 млн... только ослепшие от сифилиса портовые проститутки могут провернуть такой провальный трансфер.
Источник: http://fapl.ru/posts/86112/?c=1#c7352874
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добротный хрустальный сервиз в сервант Клопа
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Всё теперь Сити хана будет
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Клопп любит набирать побольше негров и мулатов в команду, шалун
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хороший негр на перспективу и для конкуренции с Гомезом. И цена адекватная.
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УХАХААХХАХАХААХАХХААХ ОН ЗА ДВА СЕЗОНА СЫГРАЛ 20 матчей ухехехххехехехехехехех все остальные был сломан я ору
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Чо за ноунейм ебаааать
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Следующий будет Биссума, скриньте
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КНЯЗЬ!!! :(
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посмотрим. Теперь сливать Нае6и Кента и покупать Биссума/Тилеманса
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