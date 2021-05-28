"Ливерпуль" объявил о покупке Конате

"Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "РБ Лейпциг" насчет перехода защитника Ибраимы Конате из немецкого клуба.

Как ранее днем сообщало издание Sky Sports, "Ливерпуль" выплатит 36 миллионов фунтов отступных по контракту Конате с "РБ Лейпциг".



Сам Ибраима уже согласовал долгосрочное соглашение с "Ливерпулем" и прошел медицинское обследование. 22-летний француз формально присоединится к "красным" 1 июля.



"Я очень рад присоединиться к такому огромному клубу, как "Ливерпуль". Это очень волнительный момент для меня и моей семьи, и я предвкушаю встречу со своими новыми партнерами по команде, персоналом и предвкушаю начало этой новой главы".



"Прямо сейчас я сосредоточен на выступлении со сборной Франции на Чемпионате Европы U-21, но я знаю, что после этого соревнования перехожу в одну из лучших команд в мире, и это замечательное ощущение".



"Я очень упорно трудился на протяжении многих лет, чтобы достичь этого, но я бы хотел сказать большое спасибо каждому в "РБ Лейпциг" и всем людям, с которыми поработал там: тренерам, моим партнерам по команде, персоналу и особенно фанатам".



"Ваша поддержка помогла мне вырасти за время, проведенное там. Я стал лучше не только как игрок, но и как человек, и я всегда буду благодарен за это", — сообщил Конате.



Добавим, что Ибраима провел в "РБ Лейпциг" четыре сезона, в течение которых сыграл 95 матчей, включая восемь в Лиге Чемпионов, и забил четыре гола.