Гиггза будут судить в январе
Суд в отношении легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза перенесен на 24 января 2022 года.
Сегодня Гиггз посетил 15-минутное заседание Королевского суда в Манчестере лишь для того, чтобы подтвердить свою личность и узнать, что рассмотрение его дела откладывается до следующего года.
Райану было сказано, что судебный процесс продлится три недели. Кроме того, 23 июля состоится подготовительное слушание.
47-летний валлиец обвиняется в том, что 1 ноября прошлого года избил свою девушку и ее младшую сестру.
Как сообщает BBC, Гиггз ударил свою возлюбленную головой по лицу.
Также Райан обвиняется в том, что с декабря 2017 по ноябрь 2020 контролировал поведение своей девушки, применяя насилие, изоляцию, унижение, домогательства и жестокость.
Добавим, что Гиггз с ноября прошлого года отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса, и на Евро-2020 национальная команда тоже едет без Райана, который все обвинения отрицает.
28.05.2021 15:00
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Ужас, конечно, как морально разложился наш воспитанник в этой стретфордкой деревне. В академии Манчестер Сити Гиггз научился играть в футбол, а в хваленом маню освоил лишь мастерство избиения женщин да измен с женами братьев.
Уверен, если бы Райан остался играть за КОРОЛЕЙ и не стал сатанистом в 14 лет, то вырос порядочным человеком и образцовым семьянином.
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Пидорасы эти манки.. Что кантона, что гиггз... Бабу бьет, а ебет мужиков что ли?
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Его опустят на зоне, как любого скамопидора.
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50 оттенков Райана.
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