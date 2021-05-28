Гиггза будут судить в январе

Суд в отношении легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза перенесен на 24 января 2022 года.

Сегодня Гиггз посетил 15-минутное заседание Королевского суда в Манчестере лишь для того, чтобы подтвердить свою личность и узнать, что рассмотрение его дела откладывается до следующего года.



Райану было сказано, что судебный процесс продлится три недели. Кроме того, 23 июля состоится подготовительное слушание.



47-летний валлиец обвиняется в том, что 1 ноября прошлого года избил свою девушку и ее младшую сестру.



Как сообщает BBC, Гиггз ударил свою возлюбленную головой по лицу.



Также Райан обвиняется в том, что с декабря 2017 по ноябрь 2020 контролировал поведение своей девушки, применяя насилие, изоляцию, унижение, домогательства и жестокость.



Добавим, что Гиггз с ноября прошлого года отстранен от исполнения обязанностей главного тренера сборной Уэльса, и на Евро-2020 национальная команда тоже едет без Райана, который все обвинения отрицает.