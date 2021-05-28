МЮ назван третьим самым дорогим клубов Европы

"Манчестер Юнайтед" опустился на третье место в рейтинге самых дорогих клубов Европы.

В своем свежем исследовании международная аудиторская компания KPMG оценивает влияние пандемии коронавируса на ведущие европейски клубы.



Лидерство в рейтинге третий год подряд удерживает "Реал", а вот "красные дьяволы" были подвинуты со второго места "Барселоной".



Оказывается, за год "Юнайтед" подешевел больше всех в топ-10 — аж на 20.4% или на 681 миллион фунтов. Теперь "дьяволы" оцениваются в 2,399 млрд. фунтов.



В первой десятке также оказались другие представители Премьер-Лиги: "Ливерпуль" (2,059 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (1,956 млрд. фунтов), "Челси" (1,690 млрд. фунтов) и "Тоттенхэм" (1,540 млрд. фунтов).



На сей раз, после шести лет роста, суммарная стоимость 32 самых дорогих клубов Европы снизилась на 15% относительно предыдущего года, и только семь из 32 смогли отразить прибыль (20 прибыльных годом ранее).



Добавим, KPMG рассчитывает так называемую "стоимость компании" (enterprise value), в которой учтены не только рыночная капитализация, но и все долговые обязательства. Фактически каждый клуб оценивается как бизнес.



