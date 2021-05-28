"Челси" обратился к Лукаку

"Челси" быстро отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" и уже установил контакт с Ромелу Лукаку насчет возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".

Лукаку проделал большой путь с тех пор, как перешел в "Челси" из "Андерлехта" 10 лет назад. Тот юный Ромелу сыграл только 15 матчей за "синих" и не забил ни одного гола.



Сейчас Лукаку обладает репутацией одного из лучших нападающих Европы, едва завершив лучший сезон в своей карьере. Еще недавно Ромелу рассказывал, как он счастлив в "Интере", с которым он выиграл титул Серии А.



Однако отставка Конте многое меняет, ведь не секрет, что персона Антонио была ключевым фактором в решении 28-летнего игрока сборной Бельгии отправиться в Италию.



Предполагается, что владельцы "Интера" готовы продать одного из своих больших игроков этим летом, чтобы поправить финансовое положение клуба и разгрузить зарплатную ведомость.



Как утверждает бельгийское издание Het Laatste Nieuws, "Челси" уже обратился к агенту Лукаку, но сам Ромелу сейчас отдыхает и готовится к выступлению на Евро-2020, по возвращении откуда примет решение насчет своего будущего.