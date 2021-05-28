"Челси" обратился к Лукаку

Ромелу Лукаку "Челси" быстро отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" и уже установил контакт с Ромелу Лукаку насчет возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".

Лукаку проделал большой путь с тех пор, как перешел в "Челси" из "Андерлехта" 10 лет назад. Тот юный Ромелу сыграл только 15 матчей за "синих" и не забил ни одного гола.

Сейчас Лукаку обладает репутацией одного из лучших нападающих Европы, едва завершив лучший сезон в своей карьере. Еще недавно Ромелу рассказывал, как он счастлив в "Интере", с которым он выиграл титул Серии А.

Однако отставка Конте многое меняет, ведь не секрет, что персона Антонио была ключевым фактором в решении 28-летнего игрока сборной Бельгии отправиться в Италию.

Предполагается, что владельцы "Интера" готовы продать одного из своих больших игроков этим летом, чтобы поправить финансовое положение клуба и разгрузить зарплатную ведомость.

Как утверждает бельгийское издание Het Laatste Nieuws, "Челси" уже обратился к агенту Лукаку, но сам Ромелу сейчас отдыхает и готовится к выступлению на Евро-2020, по возвращении откуда примет решение насчет своего будущего.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 13:00

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  1. gerrard08 28.05.2021 14:13 # gerrard08
    С ним пенсы станут очень грозной силой и претендентом на апл, без б.

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  2. sexan 28.05.2021 13:53 # sexan
    Да сидел бы уже в Италии.

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  3. drogba11cool 28.05.2021 13:50 # drogba11cool
    Залупенисам эта громадина в самый раз, желательно задорого, ведь деньги есть, ума не надо.

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  4. yamateh 28.05.2021 13:43 # yamateh
    Годика 3 на уровне откатает. Большой столб пойдет на пользу среди щупленьких Верников, Пуль и Маунта.

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  5. lfcynwa 28.05.2021 13:38 # lfcynwa
    красавцы пенсы

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  6. asnural 28.05.2021 13:30 # asnural
    Очередное бревно...он же в мю был поленом

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