"Челси" обратился к Лукаку
"Челси" быстро отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" и уже установил контакт с Ромелу Лукаку насчет возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".
Лукаку проделал большой путь с тех пор, как перешел в "Челси" из "Андерлехта" 10 лет назад. Тот юный Ромелу сыграл только 15 матчей за "синих" и не забил ни одного гола.
Сейчас Лукаку обладает репутацией одного из лучших нападающих Европы, едва завершив лучший сезон в своей карьере. Еще недавно Ромелу рассказывал, как он счастлив в "Интере", с которым он выиграл титул Серии А.
Однако отставка Конте многое меняет, ведь не секрет, что персона Антонио была ключевым фактором в решении 28-летнего игрока сборной Бельгии отправиться в Италию.
Предполагается, что владельцы "Интера" готовы продать одного из своих больших игроков этим летом, чтобы поправить финансовое положение клуба и разгрузить зарплатную ведомость.
Как утверждает бельгийское издание Het Laatste Nieuws, "Челси" уже обратился к агенту Лукаку, но сам Ромелу сейчас отдыхает и готовится к выступлению на Евро-2020, по возвращении откуда примет решение насчет своего будущего.
28.05.2021 13:00
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С ним пенсы станут очень грозной силой и претендентом на апл, без б.
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Да сидел бы уже в Италии.
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Залупенисам эта громадина в самый раз, желательно задорого, ведь деньги есть, ума не надо.
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Годика 3 на уровне откатает. Большой столб пойдет на пользу среди щупленьких Верников, Пуль и Маунта.
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красавцы пенсы
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Очередное бревно...он же в мю был поленом
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