Мерсон: "МЮ в миллионах миль от титула Премьер-Лиги"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в "миллионах миль" от титула Премьер-Лиги.

Комфортно финишировав на втором месте в Премьер-Лиге, в среду вечером "Юнайтед" не смог добавить к этому трофей Лиги Европы.



После поражения от "Вильярреала" в серии пенальти главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду на два-три приобретения, однако Мерсон считает, что манкуниацам нужно гораздо больше.



"Лично я думаю, что двух игроков "Юнайтед" будет недостаточно этим летом. Это особо ничего не изменит в плане их шансов на титул, потому что, думаю, они не так близки, как люди говорят. Думаю, они рады обманывать себя".



"Конечно, приглашение Харри Кейна сделало бы их сильнее. Насчет этого нет сомнений, но будем честны: Эдинсон Кавани никого не подводит. Это не так, что он недостаточно хорош — просто в своем возрасте он не может провести 38 матчей на стабильно высоком уровне".



"Их лучший игрок в полузащите — это Скотт Мактоминей. Он был их лучшим игроком в финале Лиги Европы, причем с запасом. Поль Погба прогуливался с мячом и в конце концов его терял. Люди скажут, что это Кавани совершил фол, после которого "Вильярреал" забил, но Кавани лишь пытался вернуть мяч после потери Погба. Как много раз Погба терял мяч, выполняя простой пас? Слишком много".



"Мактоминей — их лучший полузащитник, и я говорю это уважительно, потому что он является рабочей лошадкой и хорошо себя проявляет. Но играл бы он за "Челси"? Абсолютно нет. Играл бы он за "Ливерпуль"? Абсолютно нет. Играл бы он за "Манчестер Сити"? Абсолютно нет".



"Я не критикую его. Как я уже сказал, он очень хорош. Я просто использую его как пример. Если ты хочешь что-нибудь выиграть, тебе нужна хорошая полузащита. Ты должен диктовать игру".



"Манчестер Юнайтед" в миллионах миль от титула. Каждый говорит, что они сократили отставание от "Сити" с 33 очков до 12, но какая разница? Могло быть 60, но если ты не выиграл лигу, какая разница?"



"Люди говорят, что они лучше провели этот сезон, чем предыдущий, потому что набрали больше очков, но в этом году некоторые команды финишировали на пять строчек ниже. Так это не работает. Я бы предпочел набрать на 10 очков меньше и выиграть лигу, чем набрать на 25 больше и остаться вторым".



"Если они выиграют лигу в следующем сезоне, я буду шокирован больше, чем если бы лигу выиграл "Ливерпуль". Люди слишком увлекаются статистикой и очками. "Юнайтед" в миллионах миль от титула, и в среду это стало видно".



"Вильярреал" — посредственная команда. Они финишировали седьмыми в Ла Лиге. Мы видели, что "Челси" сделал с "Реалом", который стал вторым в их лиге. "Челси" уничтожил их. Мы видели, что "Челси" сделал с "Атлетико", который выиграл их лигу. Они уничтожили их".



"Это посредственная команда, с которой "Юнайтед" не справился. И даже не было намека на то, что они могут их раздавить", — сообщил Мерсон Sky Sports.