"Ливерпуль" активировал пункт о выкупе в контракте Конате

Ибраима Конате "Ливерпуль" активировал пункт в контракте защитника Ибраимы Конате с "РБ Лейпциг" о выкупе за 36 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, в данный момент два клуба занимаются оформлением сделки, которая будет подтверждена в ближайшие дни.

Daily Mail и вовсе ожидает, что "Ливерпуль" представит Конате в качестве своего новичка в течение ближайших 48 часов.

22-летний француз уже согласовал условиях личного контракта с "красными" и станет первым приобретением мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно.

Прямо сейчас Конате находится в расположении молодежной сборной Франции и готовится к четвертьфиналу Чемпионата Европы U-21 против голландцев на следующей неделе.

По иронии судьбы заменить Ибраиму в Лейпциге может Озан Кабак, который провел вторую половину этого сезона в "Ливерпуле" на правах аренды из "Шальке-04". Правда, интерес к турку также приписывают "Лестеру" и "Ньюкаслу".


Метки Конате, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 11:00

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  1. alexander-arnold 28.05.2021 11:40 # alexander-arnold
    Новость для медиков

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  2. bangladesh 28.05.2021 11:12 # bangladesh
    Хз кабак середняк, у него хорошая скорость и техника, но мышление профильного центрального защитника слабовато. Такое нужно подтягивать годами, это скилл тупо практика в ЛФк ему такого гарантировать не смогут.

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  3. mane 28.05.2021 11:07 # mane
    Без травм главное

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