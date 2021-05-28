"Ливерпуль" активировал пункт о выкупе в контракте Конате
"Ливерпуль" активировал пункт в контракте защитника Ибраимы Конате с "РБ Лейпциг" о выкупе за 36 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, в данный момент два клуба занимаются оформлением сделки, которая будет подтверждена в ближайшие дни.
Daily Mail и вовсе ожидает, что "Ливерпуль" представит Конате в качестве своего новичка в течение ближайших 48 часов.
22-летний француз уже согласовал условиях личного контракта с "красными" и станет первым приобретением мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно.
Прямо сейчас Конате находится в расположении молодежной сборной Франции и готовится к четвертьфиналу Чемпионата Европы U-21 против голландцев на следующей неделе.
По иронии судьбы заменить Ибраиму в Лейпциге может Озан Кабак, который провел вторую половину этого сезона в "Ливерпуле" на правах аренды из "Шальке-04". Правда, интерес к турку также приписывают "Лестеру" и "Ньюкаслу".
28.05.2021 11:00
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Новость для медиков
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Хз кабак середняк, у него хорошая скорость и техника, но мышление профильного центрального защитника слабовато. Такое нужно подтягивать годами, это скилл тупо практика в ЛФк ему такого гарантировать не смогут.
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Без травм главное
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