Стерлинг: "Только мы сами можем помешать себе выиграть Лигу Чемпионов"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что только сами "горожане" могут помешать себе выиграть Лигу Чемпионов в этот уикенд.

В субботу "Сити" сойдется с "Челси" в Порту, чтобы определить победителя Лиги Чемпионов. Этот трофей может стать для "горожан" третьим в нынешнем сезоне, после Кубка Англии и титула Премьер-Лиги.



За последние полтора месяца "Сити" дважды уступил "синим" Томаса Тухеля, однако Стерлинг считает, что эти предыдущие результаты не имеют никакого значения.



"У "Челси" крепкая команда, в которой много физически сильных игроков. Мы сыграли с ними дважды и дважды уступили, но это финал Лиги Чемпионов. В такой день многое по-другому".



"Ты подходишь к финалу с четкой установкой, и ваши предыдущие матчи не имеют значения. Важно лишь сосредоточиться на завоевании трофея".



"Если честно, мы сами — единственное, что может помешать нам. Я ожидаю, что это будет испытание другого рода для нас, но в то же время я ожидаю, что мы справимся".



"За все мое время в клубе нашей высшей целью было достичь финала Лиги Чемпионов и увезти домой этот трофей. Остается один матч, финал Лиги Чемпионов, поэтому тебе не нужна дополнительная мотивация", — цитирует Стерлинга Sky Sports.