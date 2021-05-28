Стерлинг: "Только мы сами можем помешать себе выиграть Лигу Чемпионов"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что только сами "горожане" могут помешать себе выиграть Лигу Чемпионов в этот уикенд.

В субботу "Сити" сойдется с "Челси" в Порту, чтобы определить победителя Лиги Чемпионов. Этот трофей может стать для "горожан" третьим в нынешнем сезоне, после Кубка Англии и титула Премьер-Лиги.

За последние полтора месяца "Сити" дважды уступил "синим" Томаса Тухеля, однако Стерлинг считает, что эти предыдущие результаты не имеют никакого значения.

"У "Челси" крепкая команда, в которой много физически сильных игроков. Мы сыграли с ними дважды и дважды уступили, но это финал Лиги Чемпионов. В такой день многое по-другому".

"Ты подходишь к финалу с четкой установкой, и ваши предыдущие матчи не имеют значения. Важно лишь сосредоточиться на завоевании трофея".

"Если честно, мы сами — единственное, что может помешать нам. Я ожидаю, что это будет испытание другого рода для нас, но в то же время я ожидаю, что мы справимся".

"За все мое время в клубе нашей высшей целью было достичь финала Лиги Чемпионов и увезти домой этот трофей. Остается один матч, финал Лиги Чемпионов, поэтому тебе не нужна дополнительная мотивация", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 28.05.2021 10:30 # sexan
    Канте может помешать.

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  2. sisyazavr 28.05.2021 10:25 # sisyazavr
    Ну да, ты же сам против себя играешь, уе6ан.

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  3. john-jones 28.05.2021 10:15 # john-jones
    По мнению админа, Сити и Кубок Англии к своим заслугам притянул.

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  4. alexander-arnold 28.05.2021 10:10 # alexander-arnold
    Стерлинг, Стерлинг какой счёт?

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