Сульшер все равно получит новый улучшенный контракт

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на фиаско в финале Лиги Европы.

Проиграв "Вильярреалу" в серии пенальти со счетом 11:10, "Юнайтед" продлил ожидание своего первого трофея при Сульшере.

Однако в глобальном масштабе результат матча в Гданьске ничего не меняет, и Оле Гуннар сохраняет поддержку высшего руководства клуба, утверждает Daily Mirror.

Владельцы клуба Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд находятся под впечатлением, какого прогресса добились "красные дьяволы" при Сульшере, и теперь собираются наградить норвежского специалиста.

Как и планировалось, этим летом Сульшер сядет за стол переговоров, чтобы обсудить новый трехлетний контракт с увеличением зарплаты с 7 до 9 миллионов фунтов в год.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1036

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 28.05.2021 10:39 # liverpool888
    Стоит уволить его и поставить Конте.
    Тогда МЮ и с текущим составом сможет зацепиться за топ 2 в следующем сезоне.

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  2. moneymaker 28.05.2021 10:38 # moneymaker
    Покет, Зидан, Конте, Спермоглот

    Кого же выбрать

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  3. sexan 28.05.2021 10:32 # sexan
    А может это пиздёж и его сменит Конте?

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  4. drogba11cool 28.05.2021 10:22 # drogba11cool
    Вудворд неплохо в уши заливает Глейзерам, вместе с Сульшером намекают на слабый состав и пилят бабки с трансферов.

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  5. weorlfc 28.05.2021 10:19 # weorlfc
    Ну тут я просто похлопаю!

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  6. alexomck 28.05.2021 10:12 # alexomck
    результат есть и негры не бунтуют.

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  7. division 28.05.2021 09:54 # division
    Всего на три года за такие топовые результаты? Ну что же за конченным ублюдки эти Глейзеры...

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  8. theo-zm 28.05.2021 09:42 # theo-zm
    Это был пик его карьеры.
    Совершенно не понятно как они такого тренера держат ?
    Как вообще можно думать и надеятся что этот даун выиграет скажем апл или лч?
    Кто вообще в это верит?

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  9. imf-tau 28.05.2021 09:41 # imf-tau
    Арсосаликом-то повеяло.

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  10. quavo 28.05.2021 09:39 # quavo
    Клоунский клубишко.

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  11. scauzer11 28.05.2021 09:32 # scauzer11
    все фанаты других клубов рады))

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  12. chelsiukpro 28.05.2021 09:23 # chelsiukpro
    Я думаю этому пора на выход! За 3 года некуя не выграв с таким то бюджетом - это пиздец....

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  13. alexander-arnold 28.05.2021 09:14 # alexander-arnold
    МЮ - это Арсенал для богатых

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  14. gerrard08 28.05.2021 09:10 # gerrard08
    Заебись, ой как заебись)

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  15. moneymaker 28.05.2021 09:02 # moneymaker
    Потому что мю клуб пидорасов

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