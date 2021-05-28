Сульшер все равно получит новый улучшенный контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на фиаско в финале Лиги Европы.

Проиграв "Вильярреалу" в серии пенальти со счетом 11:10, "Юнайтед" продлил ожидание своего первого трофея при Сульшере.



Однако в глобальном масштабе результат матча в Гданьске ничего не меняет, и Оле Гуннар сохраняет поддержку высшего руководства клуба, утверждает Daily Mirror.



Владельцы клуба Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд находятся под впечатлением, какого прогресса добились "красные дьяволы" при Сульшере, и теперь собираются наградить норвежского специалиста.



Как и планировалось, этим летом Сульшер сядет за стол переговоров, чтобы обсудить новый трехлетний контракт с увеличением зарплаты с 7 до 9 миллионов фунтов в год.