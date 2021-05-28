Сульшер все равно получит новый улучшенный контракт
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях, несмотря на фиаско в финале Лиги Европы.
Проиграв "Вильярреалу" в серии пенальти со счетом 11:10, "Юнайтед" продлил ожидание своего первого трофея при Сульшере.
Однако в глобальном масштабе результат матча в Гданьске ничего не меняет, и Оле Гуннар сохраняет поддержку высшего руководства клуба, утверждает Daily Mirror.
Владельцы клуба Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд находятся под впечатлением, какого прогресса добились "красные дьяволы" при Сульшере, и теперь собираются наградить норвежского специалиста.
Как и планировалось, этим летом Сульшер сядет за стол переговоров, чтобы обсудить новый трехлетний контракт с увеличением зарплаты с 7 до 9 миллионов фунтов в год.
28.05.2021 09:00
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Стоит уволить его и поставить Конте.
Тогда МЮ и с текущим составом сможет зацепиться за топ 2 в следующем сезоне.
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Покет, Зидан, Конте, Спермоглот
Кого же выбрать
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А может это пиздёж и его сменит Конте?
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Вудворд неплохо в уши заливает Глейзерам, вместе с Сульшером намекают на слабый состав и пилят бабки с трансферов.
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Ну тут я просто похлопаю!
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результат есть и негры не бунтуют.
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Всего на три года за такие топовые результаты? Ну что же за конченным ублюдки эти Глейзеры...
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Это был пик его карьеры.
Совершенно не понятно как они такого тренера держат ?
Как вообще можно думать и надеятся что этот даун выиграет скажем апл или лч?
Кто вообще в это верит?
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Арсосаликом-то повеяло.
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Клоунский клубишко.
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все фанаты других клубов рады))
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Я думаю этому пора на выход! За 3 года некуя не выграв с таким то бюджетом - это пиздец....
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МЮ - это Арсенал для богатых
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Заебись, ой как заебись)
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Потому что мю клуб пидорасов
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