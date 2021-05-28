Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поблагодарил Премьер-Лигу за противодействие Европейской Суперлиге, но предупредил, что скандальный проект все еще жив.

Суперлига фактически развалилась после того, как клубы "большой шестерки" одновременно объявили о своем выходе из проекта спустя 48 часов после его представления.



Тебас всегда был ярым противником Суперлиги и опасается, что большие европейские клубы еще попытаются реанимировать Суперлигу в другом формате.



"Они думают, что мы наивны и глупы, и это раздражает меня. Они и правда считают нас за идиотов?"



"Мне действительно нужно поблагодарить Премьер-Лигу, Ричарда Мастерса, клубы Премьер-Лиги и фанатов Премьер-Лиги. Мы должны по справедливости оценить то, что они сделали. Благодаря им модель Суперлиги была уничтожена".



"Мертва ли Суперлига? На мой взгляд, нет. Она все еще жива. Конечно, мертв формат Суперлиги, но это лишь формат соревнования. Есть идеология, которая появилась еще 20 лет назад... Это большая мечта некоторых из этих клубов".



"Этими большими клубами движет идея о том, что они — единственные, кто генерирует доходы. Они считают себя спасителями футбола, тогда как остальные наивны и словно глупые щенки".



"На самом деле все мы делаем вклад в то, что наша индустрия и наши соревнования растут. Мы говорим, что все клубы важны. Это не так, что они пришли спасать нас", — цитирует Тебаса Daily Mail.