"Сити" готов установить рекорд покупкой Грилиша

Джек Грилиш "Манчестер Сити" готов сделать плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша первым в истории английским игроком стоимостью 100 миллионов фунтов.

Уже выиграв Кубок Лиги и Премьер-Лигу, в субботу "Сити" сойдется с "Челси" в финале Лиги Чемпионов, а дальше главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет думать, как закрепить и развить этот успех.

В мире найдется не так много игроков, которые могут сделать "Сити" еще сильнее, однако именно таковым Гвардиола и рассматривает 25-летнего Грилиша, давним поклонником которого он является, утверждает Daily Mail.

Грилиш лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт с "Виллой" и настолько ярко провел этот сезон, что "Сити" потребуется выложить рекордную для английских клубов сумму, чтобы заполучить Джека.

Пока неясно, сможет ли "Сити" выложить всю сумму целиком или попробует включить в сделку по Грилишу кого-нибудь из имеющихся игроков. Помимо Джека, "горожане" планируют и другие приобретения — в том числе нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1231

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 28.05.2021 08:46 # chebrec
    Судя по рукавам он уже в сити.

    (ответить)

  2. mancityman 28.05.2021 08:06 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. gucman 28.05.2021 08:03 # gucman
    этой акриссе как раз место в голубой помойке

    (ответить)

  4. true-manc 28.05.2021 07:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Только мы заслуживаем проворачивать подобные трансферы, т.к. регулярно доказываем своими восхитительными результатами пользу от всех вложенных денег вплоть до каждого пенни!

    (ответить)

  5. tigerpool 28.05.2021 07:04 # tigerpool
    Ну круто че! Пригласите еще и Рамоса с Месси на лавку

    (ответить)

  6. glorfindel 28.05.2021 07:04 # glorfindel
    Грилиша в тиму хочется больше, чем Кейна. Его драйв и необузданность могут зарядить всю команду. Тем более Махрез ноет, что несчастлив...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: