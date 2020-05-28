"Сити" готов установить рекорд покупкой Грилиша
"Манчестер Сити" готов сделать плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша первым в истории английским игроком стоимостью 100 миллионов фунтов.
Уже выиграв Кубок Лиги и Премьер-Лигу, в субботу "Сити" сойдется с "Челси" в финале Лиги Чемпионов, а дальше главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет думать, как закрепить и развить этот успех.
В мире найдется не так много игроков, которые могут сделать "Сити" еще сильнее, однако именно таковым Гвардиола и рассматривает 25-летнего Грилиша, давним поклонником которого он является, утверждает Daily Mail.
Грилиш лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт с "Виллой" и настолько ярко провел этот сезон, что "Сити" потребуется выложить рекордную для английских клубов сумму, чтобы заполучить Джека.
Пока неясно, сможет ли "Сити" выложить всю сумму целиком или попробует включить в сделку по Грилишу кого-нибудь из имеющихся игроков. Помимо Джека, "горожане" планируют и другие приобретения — в том числе нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
28.05.2021 07:00
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Судя по рукавам он уже в сити.
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КОРОЛИ!!!
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этой акриссе как раз место в голубой помойке
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КОРОЛИ!!!
Только мы заслуживаем проворачивать подобные трансферы, т.к. регулярно доказываем своими восхитительными результатами пользу от всех вложенных денег вплоть до каждого пенни!
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Ну круто че! Пригласите еще и Рамоса с Месси на лавку
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Грилиша в тиму хочется больше, чем Кейна. Его драйв и необузданность могут зарядить всю команду. Тем более Махрез ноет, что несчастлив...
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