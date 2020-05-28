"Сити" готов установить рекорд покупкой Грилиша

"Манчестер Сити" готов сделать плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша первым в истории английским игроком стоимостью 100 миллионов фунтов.

Уже выиграв Кубок Лиги и Премьер-Лигу, в субботу "Сити" сойдется с "Челси" в финале Лиги Чемпионов, а дальше главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет думать, как закрепить и развить этот успех.



В мире найдется не так много игроков, которые могут сделать "Сити" еще сильнее, однако именно таковым Гвардиола и рассматривает 25-летнего Грилиша, давним поклонником которого он является, утверждает Daily Mail.



Грилиш лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт с "Виллой" и настолько ярко провел этот сезон, что "Сити" потребуется выложить рекордную для английских клубов сумму, чтобы заполучить Джека.



Пока неясно, сможет ли "Сити" выложить всю сумму целиком или попробует включить в сделку по Грилишу кого-нибудь из имеющихся игроков. Помимо Джека, "горожане" планируют и другие приобретения — в том числе нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.