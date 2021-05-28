Вернер не собирается уходить из "Челси"

Нападающий Тимо Вернер заявил, что не уйдет из "Челси", несмотря на худший сезон в своей карьере.

Прибыв в "Челси" как второй лучший бомбардир Бундеслиги прошлого сезона с 28 голами, в этой кампании Премьер-Лиги Вернер отличился только шесть раз.



Согласно слухам, этим летом "синие" собираются обзавестись забивным нападающим вроде Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда, однако Тимо никуда не собирается.



"Конечно, я планирую остаться. Что касается моей результативности и упущенных моментов, то это мой худший сезон, но в итоге я все равно поучаствовал в 27 голах".



"Думаю, в этом отношении я первый в нашей команде, так что не все плохо, и я совершенно не помышляю об уходе из клуба ни в этом году, ни в следующем".



"Думаю, у нас очень хорошая команда, и я надеюсь, что восстановлю свою результативность и смогу соответствовать ожиданиям".



"Думаю, у многих людей, снаружи клуба и внутри клуба, были очень высокие ожидания в отношении меня из-за моей статистики результативности".



"В прошлом году я также отдал много результативных передач, но я думаю, в первую очередь меня купили, чтобы забивать голы. Возможно, завершить сезон с 12 голами, включая шесть в Премьер-Лиге, недостаточно".



"При этом нужно сказать, что я забил 12 голов и отдал 15 результативных передач во всех соревнованиях. Поучаствовать в 27 голах — это не так уж плохо для самого неудачного моего сезона. Возможно, моего худшего сезона за многие годы. Надеюсь, люди будут счастливее, если в следующем сезоне я буду забивать больше", — сообщил Вернер The Telegraph.