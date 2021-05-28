Вернер не собирается уходить из "Челси"
Нападающий Тимо Вернер заявил, что не уйдет из "Челси", несмотря на худший сезон в своей карьере.
Прибыв в "Челси" как второй лучший бомбардир Бундеслиги прошлого сезона с 28 голами, в этой кампании Премьер-Лиги Вернер отличился только шесть раз.
Согласно слухам, этим летом "синие" собираются обзавестись забивным нападающим вроде Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда, однако Тимо никуда не собирается.
"Конечно, я планирую остаться. Что касается моей результативности и упущенных моментов, то это мой худший сезон, но в итоге я все равно поучаствовал в 27 голах".
"Думаю, в этом отношении я первый в нашей команде, так что не все плохо, и я совершенно не помышляю об уходе из клуба ни в этом году, ни в следующем".
"Думаю, у нас очень хорошая команда, и я надеюсь, что восстановлю свою результативность и смогу соответствовать ожиданиям".
"Думаю, у многих людей, снаружи клуба и внутри клуба, были очень высокие ожидания в отношении меня из-за моей статистики результативности".
"В прошлом году я также отдал много результативных передач, но я думаю, в первую очередь меня купили, чтобы забивать голы. Возможно, завершить сезон с 12 голами, включая шесть в Премьер-Лиге, недостаточно".
"При этом нужно сказать, что я забил 12 голов и отдал 15 результативных передач во всех соревнованиях. Поучаствовать в 27 голах — это не так уж плохо для самого неудачного моего сезона. Возможно, моего худшего сезона за многие годы. Надеюсь, люди будут счастливее, если в следующем сезоне я буду забивать больше", — сообщил Вернер The Telegraph.
28.05.2021 00:05
Просмотров: 259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
27 результативных действий за сезон (первый в АПЛ) это реально очень достойный показатель. Если б моменты не порол и было б чуть больше уверенности, сделал бы 40. А это уже пздц показатель ТОПа. Кстати, не будем забывать, сколько он пеналей заработал (это же вроде не считается за голевой пас, если не ошибаюсь?)
(ответить)
Так так тааак. Чет Вера в последнее время говорит только о неудачах, бля норм же сезон провел, а он говорит неудачный. Так делают только не уверенные в себе особы, вечно думают что неудача настигнет его везде. Надо радоваться долбоеб ебанный. Если сравнить нас с ним то мы полные ничтожественные неудачники. Хорошо что Ливерпуль не купил этого неудачника, зовущего неудачу
(ответить)
Ещё бы, такая зп.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий