Рэшфорд: "Я создан, чтобы меня критиковали, но расизм не приемлю"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов мириться с критикой в свой адрес, но только не с расистскими оскорблениями.

После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы накануне Рэшфорд получил минимум 70 сообщений расистского характера в социальных сетях.



Маркусу не привыкать к тому, что его делают козлом отпущения, однако 23-летний англичанин в ярости от того, что люди указывают на его цвет кожи.



"Я буду первым, кто признает, что я страдал в этом сезоне. Самоотдача, концентрация или мастерство здесь не при чем — дело в связанных с физическим здоровьем препятствиях, которые я преодолевал и с которыми до сих пор имею дело. Тем не менее, это не оправдание вчерашнему поражению, мы просто были недостаточно хороши. Мне правда жаль, что мы не смогли вернуться домой с трофеем".



"Но черный ты или белый, футбол есть футбол. Все мы носим одинаковую футболку. Все мы пинаем одинаковый мяч".



"Я играю в футбол с первого дня, как научился ходить. Я создан, чтобы мою игру критиковали, но я не приемлю сравнений с приматом, обезьяной, бабуином, бананом, джунглями".



"Я сам фанат "Юнайтед", и мне действительно сложно читать такие вещи. Я лишь думаю, как бы я чувствовал себя в семилетнем возрасте, читая такое? Как бы у меня могла появиться хоть какая-нибудь вера в человечество?" — жалуется Рэшфорд в твиттере.