Рэшфорд: "Я создан, чтобы меня критиковали, но расизм не приемлю"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что готов мириться с критикой в свой адрес, но только не с расистскими оскорблениями.

После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы накануне Рэшфорд получил минимум 70 сообщений расистского характера в социальных сетях.

Маркусу не привыкать к тому, что его делают козлом отпущения, однако 23-летний англичанин в ярости от того, что люди указывают на его цвет кожи.

"Я буду первым, кто признает, что я страдал в этом сезоне. Самоотдача, концентрация или мастерство здесь не при чем — дело в связанных с физическим здоровьем препятствиях, которые я преодолевал и с которыми до сих пор имею дело. Тем не менее, это не оправдание вчерашнему поражению, мы просто были недостаточно хороши. Мне правда жаль, что мы не смогли вернуться домой с трофеем".

"Но черный ты или белый, футбол есть футбол. Все мы носим одинаковую футболку. Все мы пинаем одинаковый мяч".

"Я играю в футбол с первого дня, как научился ходить. Я создан, чтобы мою игру критиковали, но я не приемлю сравнений с приматом, обезьяной, бабуином, бананом, джунглями".

"Я сам фанат "Юнайтед", и мне действительно сложно читать такие вещи. Я лишь думаю, как бы я чувствовал себя в семилетнем возрасте, читая такое? Как бы у меня могла появиться хоть какая-нибудь вера в человечество?" — жалуется Рэшфорд в твиттере.


Метки Манчестер Юнайтед, расизм, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 23:00

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  1. drogba11cool 27.05.2021 23:16 # drogba11cool
    Вот что бывает когда дают много денег необразованному, несёт бред никому неинтересный, неужели кто-то еще не понял, что он чёрный

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  2. vagifspurs 27.05.2021 23:15 # vagifspurs
    Да кто ты бл1ять такой, тупая электричка

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