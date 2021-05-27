МЮ собирается потратить более 300 млн. фунтов летом
"Манчестер Юнайтед" собирается потратить более 300 миллионов фунтов на укрепление состава этим летом.
После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер в очередной раз озвучил потребность команды в усилении.
По информации The Guardian, Сульшер хочет подписать центрального защитника, полузащитника, вингера и форварда, причем это должен быть "апгрейд" относительно имеющихся игроков.
На каждой из этих позиций у Сульшера есть наиболее предпочтительный вариант, и авторитетное издание даже называет имена этих игроков: Пау Торрес из "Вильярреала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".
Из этих четырех игроков ближе всего к переходу в "Юнайтед" Санчо, дальше всех — Кейн, фаворитом в борьбе за которого является "Манчестер Сити".
27.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
2 максимум 3 игрока придут, санчо и торрес скорее всего, и если погба уйдёт нужна замена, в идеале грилиш.
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Ну теперь точно ЛЕ выиграют.
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Всё верно! Сейчас нужна агрессивная трансферная политика.
Только из вышеперечисленного ЦЗ другой необходим...
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Даже если дать ему 11 лучших игроков планеты он ничего не сможет сделать против умного и опытного тренера со средними игроками.
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Уже надежды были на Лукаку, на Почба, на Ди Марию, на Ибру - в какую систему встраиваются игроки?
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Потратят 300 лямов а выхлопа не будет
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до сраки. нужно ещё игру поставить.
кто её будет ставить?
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А можно поменять одного сульшера за бесплатно, игроки то вроде вполне толковые в команде
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