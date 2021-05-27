МЮ собирается потратить более 300 млн. фунтов летом

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" собирается потратить более 300 миллионов фунтов на укрепление состава этим летом.

После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер в очередной раз озвучил потребность команды в усилении.

По информации The Guardian, Сульшер хочет подписать центрального защитника, полузащитника, вингера и форварда, причем это должен быть "апгрейд" относительно имеющихся игроков.

На каждой из этих позиций у Сульшера есть наиболее предпочтительный вариант, и авторитетное издание даже называет имена этих игроков: Пау Торрес из "Вильярреала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

Из этих четырех игроков ближе всего к переходу в "Юнайтед" Санчо, дальше всех — Кейн, фаворитом в борьбе за которого является "Манчестер Сити".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1144

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mickey 27.05.2021 21:48 # mickey
    2 максимум 3 игрока придут, санчо и торрес скорее всего, и если погба уйдёт нужна замена, в идеале грилиш.

    (ответить)

  2. van-dijk 27.05.2021 21:44 # van-dijk
    Ну теперь точно ЛЕ выиграют.

    (ответить)

  3. wallet 27.05.2021 21:35 # wallet
    Всё верно! Сейчас нужна агрессивная трансферная политика.
    Только из вышеперечисленного ЦЗ другой необходим...

    (ответить)

  4. drogba11cool 27.05.2021 21:20 # drogba11cool
    Даже если дать ему 11 лучших игроков планеты он ничего не сможет сделать против умного и опытного тренера со средними игроками.

    (ответить)

  5. bamboleyro 27.05.2021 21:13 # bamboleyro
    Уже надежды были на Лукаку, на Почба, на Ди Марию, на Ибру - в какую систему встраиваются игроки?

    (ответить)

  6. hunter022 27.05.2021 21:08 # hunter022
    Потратят 300 лямов а выхлопа не будет

    (ответить)

  7. manutd-20champ 27.05.2021 21:08 # manutd-20champ
    до сраки. нужно ещё игру поставить.
    кто её будет ставить?

    (ответить)

  8. chelsea 27.05.2021 21:07 # chelsea
    А можно поменять одного сульшера за бесплатно, игроки то вроде вполне толковые в команде

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: