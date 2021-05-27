МЮ собирается потратить более 300 млн. фунтов летом

"Манчестер Юнайтед" собирается потратить более 300 миллионов фунтов на укрепление состава этим летом.

После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер в очередной раз озвучил потребность команды в усилении.



По информации The Guardian, Сульшер хочет подписать центрального защитника, полузащитника, вингера и форварда, причем это должен быть "апгрейд" относительно имеющихся игроков.



На каждой из этих позиций у Сульшера есть наиболее предпочтительный вариант, и авторитетное издание даже называет имена этих игроков: Пау Торрес из "Вильярреала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".



Из этих четырех игроков ближе всего к переходу в "Юнайтед" Санчо, дальше всех — Кейн, фаворитом в борьбе за которого является "Манчестер Сити".