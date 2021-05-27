"Рома" ведет переговоры о покупке Джаки

"Рома" вступила в переговоры о покупке полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки.

Как сообщает Sky in Italy, "Арсенал" открыт расставанию со своим бывшим капитаном, но хочет компенсацию около 25 миллионов евро (21.5 млн. фунтов). В то же время "Рома" надеется обойтись суммой ближе к 10 млн. фунтов плюс бонусы.



За интересом "Ромы" к Джаке стоит Жозе Моуриньо, чей приход на должность главного тренера римлян был подтвержден ранее в мае. Португалец известен как давний поклонник таланта Гранита.



"Он самый важный человек во всей полузащите "Арсенала". Он настоящий лидер", — говорит Моуриньо про Джакуу еще два года назад.



Добавим, что Гранит выступает за "канониров" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" пять лет назад. В минувшем сезоне 28-летний швейцарец провел 33 матча в Премьер-Лиге и забил один гол.