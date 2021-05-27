Данни Роуз уходит из "Тоттенхэма"

Левый защитник Данни Роуз покидает "Тоттенхэм" свободным агентом после 14 лет в клубе.

Роуз выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Лидса" в 2007 году. За это время Данни сыграл 214 матчей, включая все 90 минут проигранного "шпорами" финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в мае 2019.



Карьера Роуза в "Тоттенхэме" фактически оборвалась посреди прошлого сезона (2019/20), когда Данни поссорился с Жозе Моуриньо. Защитник побывал в аренде в "Ньюкасле", а дальше просто дожидался, пока его контракт истечет.



Сегодня лондонский клуб подтвердил, что истекающий контракт Роуза продлен не будет. Вместе с 30-летним англичанином уходит и запасной голкипер Пауло Гассанига, сыгравший 37 матчей с 2017 года.