"Юнайтед" сделает предложение по Райсу

"Манчестер Юнайтед" собирается проверить, насколько решительно настроен сохранить своего полузащитника Деклана Райса "Вест Хэм".

Как недавно заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес потребуется "Банк Англии плюс Банк Шотландии", чтобы убедить его клуб отпустить Райса этим летом.



Однако Evening Standard утверждает, что слова Мойеса не испугали "красных дьяволов", которые планируют выдвинуть свое предложение о покупке Деклана, когда откроется трансферное окно.



"Нам важно усилить стартовый состав двумя-тремя игроками, чтобы продвинуться еще дальше. Уверен, наши конкуренты, наши соперники тоже захотят стать сильнее", — сообщил после поражения в финале Лиги Европы накануне наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



И хотя "Вест Хэм" не заинтересован в продаже 22-летнего Райса, который в этом сезоне принял капитанскую повязку из рук Марка Нобла, у "Юнайтед" есть рычаг давления на лондонский клуб, и этот рычаг — вингер Джесси Лингард, который вторую половину этой кампании блестяще провел у "молотобойцев" на правах аренды.