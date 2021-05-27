Де Хеа проигнорировал инструкции насчет серии пенальти

Давид Де Хеа Во время серии пенальти в финале Лиги Европы против "Вильярреала" голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проигнорировал инструкции, которые для него заботливо составил тренерский штаб.

Во вчерашней серии пенальти Де Хеа не отразил ни одного из 11 пенальти по своим воротам, а когда дошла очередь бить самому, Давид совершил осечку.

Как сообщает Manchester Evening News, перед серией пенальти в Гданьске тренеры вратарей "Юнайтед" Ричард Хартис и Крейг Моусон передали Де Хеа в полотенце бумажку с подсказками, в какую сторону исполняет пенальти каждый из игроков "Вильярреала".

Всего Де Хеа трижды проигнорировал инструкции, включая удар по центру Мои Гомеса — вместо того, чтобы остаться на месте и отразить мяч, Давид доверился чутью и прыгнул в левый угол.

Подсказки для Де Хеа


Метки Вильярреал, Де Хеа, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 815

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  1. best-fanunited 27.05.2021 17:18 # best-fanunited
    Тут проблема далеко не в пенальти. Играли как говно весь матч и плюс в дополнительно время решили отдать инициативу и дать решать свою судьбу лотерее... что это как не тренерская установка?

    Может сульшер и научится чему-то, но сейчас это тренерское поражение. Вместо того, чтобы рожицы корчить взял бы да й дал пиздюлей этим невеждам по 100 лямов..

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  2. bahosh 27.05.2021 17:14 # bahosh
    сердце МЮ. горжусь

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  3. vmjr 27.05.2021 17:14 # vmjr
    Нашли козла отпущения! Лучше бы макаке своей спасибо сказали, который в ворота попасть не может из штрафной!

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  4. gerrard08 27.05.2021 17:13 # gerrard08
    лол, да он всем видом показывает какой огромный хер он клал на весь скам. 20 лямов в год капает и збс пацану доить корову.

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  5. alexomck 27.05.2021 17:12 # alexomck
    променял амбиции на жирный контракт, пора расставаться с этим озилом очередным.

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  6. jack-4poker 27.05.2021 17:03 # jack-4poker
    Сверхразум, сразу видно, что в душе за колбасу болеет

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  7. h22o 27.05.2021 17:03 # h22o
    этот игрочишка может заканчивать уже с футболом

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