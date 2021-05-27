Де Хеа проигнорировал инструкции насчет серии пенальти

Во время серии пенальти в финале Лиги Европы против "Вильярреала" голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проигнорировал инструкции, которые для него заботливо составил тренерский штаб.

Во вчерашней серии пенальти Де Хеа не отразил ни одного из 11 пенальти по своим воротам, а когда дошла очередь бить самому, Давид совершил осечку.



Как сообщает Manchester Evening News, перед серией пенальти в Гданьске тренеры вратарей "Юнайтед" Ричард Хартис и Крейг Моусон передали Де Хеа в полотенце бумажку с подсказками, в какую сторону исполняет пенальти каждый из игроков "Вильярреала".



Всего Де Хеа трижды проигнорировал инструкции, включая удар по центру Мои Гомеса — вместо того, чтобы остаться на месте и отразить мяч, Давид доверился чутью и прыгнул в левый угол.



