Де Хеа проигнорировал инструкции насчет серии пенальти
Во время серии пенальти в финале Лиги Европы против "Вильярреала" голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа проигнорировал инструкции, которые для него заботливо составил тренерский штаб.
Во вчерашней серии пенальти Де Хеа не отразил ни одного из 11 пенальти по своим воротам, а когда дошла очередь бить самому, Давид совершил осечку.
Как сообщает Manchester Evening News, перед серией пенальти в Гданьске тренеры вратарей "Юнайтед" Ричард Хартис и Крейг Моусон передали Де Хеа в полотенце бумажку с подсказками, в какую сторону исполняет пенальти каждый из игроков "Вильярреала".
Всего Де Хеа трижды проигнорировал инструкции, включая удар по центру Мои Гомеса — вместо того, чтобы остаться на месте и отразить мяч, Давид доверился чутью и прыгнул в левый угол.
27.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
Тут проблема далеко не в пенальти. Играли как говно весь матч и плюс в дополнительно время решили отдать инициативу и дать решать свою судьбу лотерее... что это как не тренерская установка?
Может сульшер и научится чему-то, но сейчас это тренерское поражение. Вместо того, чтобы рожицы корчить взял бы да й дал пиздюлей этим невеждам по 100 лямов..
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сердце МЮ. горжусь
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Нашли козла отпущения! Лучше бы макаке своей спасибо сказали, который в ворота попасть не может из штрафной!
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лол, да он всем видом показывает какой огромный хер он клал на весь скам. 20 лямов в год капает и збс пацану доить корову.
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променял амбиции на жирный контракт, пора расставаться с этим озилом очередным.
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Сверхразум, сразу видно, что в душе за колбасу болеет
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этот игрочишка может заканчивать уже с футболом
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