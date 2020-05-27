Славиша Йоканович возглавил "Шеффилд Юнайтед"

Славиша Йоканович был назначен новым главным тренером вылетевшего из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, "клинки" попрощались с Крисом Уайлдером еще в марте, вскоре подтвердив свой вылет в Чемпионшип.



В концовке этого сезона первую команду тренировал Пол Хекинботтом, который теперь возвращается к своей работе на уровне U-23.



Задачу же по возвращению "Шеффилд Юнайтед" в высший дивизион на себя берет Йоканович, который ради "Брамалл Лэйн" оставляет "Аль-Гарафу" из Катара.



Ранее в своей карьере 52-летний серб, чей контракт в Шеффилде рассчитан на три года, выводил в Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Фулхэм".