Славиша Йоканович возглавил "Шеффилд Юнайтед"
Славиша Йоканович был назначен новым главным тренером вылетевшего из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".
Напомним, "клинки" попрощались с Крисом Уайлдером еще в марте, вскоре подтвердив свой вылет в Чемпионшип.
В концовке этого сезона первую команду тренировал Пол Хекинботтом, который теперь возвращается к своей работе на уровне U-23.
Задачу же по возвращению "Шеффилд Юнайтед" в высший дивизион на себя берет Йоканович, который ради "Брамалл Лэйн" оставляет "Аль-Гарафу" из Катара.
Ранее в своей карьере 52-летний серб, чей контракт в Шеффилде рассчитан на три года, выводил в Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Фулхэм".
27.05.2021 16:00
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