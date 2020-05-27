Славиша Йоканович возглавил "Шеффилд Юнайтед"

Славиша Йоканович Славиша Йоканович был назначен новым главным тренером вылетевшего из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, "клинки" попрощались с Крисом Уайлдером еще в марте, вскоре подтвердив свой вылет в Чемпионшип.

В концовке этого сезона первую команду тренировал Пол Хекинботтом, который теперь возвращается к своей работе на уровне U-23.

Задачу же по возвращению "Шеффилд Юнайтед" в высший дивизион на себя берет Йоканович, который ради "Брамалл Лэйн" оставляет "Аль-Гарафу" из Катара.

Ранее в своей карьере 52-летний серб, чей контракт в Шеффилде рассчитан на три года, выводил в Премьер-Лигу "Уотфорд" и "Фулхэм".


Метки Йоканович, тренеры, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 16:00

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