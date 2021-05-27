"Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино

"Тоттенхэм" действительно ведет переговоры о возвращении в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Первым о возможном возвращение Почеттино в Северный Лондон спустя полтора года после увольнения сообщило издание The Sun пару дней назад, заявив, что президент "шпор" Даниэль Леви считает расставание с Маурисио своей "худшей ошибкой в карьере".



Сейчас все авторитетные английские издания, включая BBC и Sky Sports, подтверждают информацию таблоида. "Тоттенхэм" действительно разговаривает с Почеттино, но пока не с ПСЖ, причем сам Маурисио заинтересован в этом камбэке.



Почеттино трудится в Париже лишь с января, но за это время потерпел фиаско в полуфинале Лиге Чемпионов и неожиданно уступил титул Лиги 1 "Лиллю", поэтому нельзя исключать, что ПСЖ не будет препятствовать уходу Маурисио.



Добавим, контракт Почеттино с ПСЖ действителен еще год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.