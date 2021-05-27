"Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" действительно ведет переговоры о возвращении в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Первым о возможном возвращение Почеттино в Северный Лондон спустя полтора года после увольнения сообщило издание The Sun пару дней назад, заявив, что президент "шпор" Даниэль Леви считает расставание с Маурисио своей "худшей ошибкой в карьере".

Сейчас все авторитетные английские издания, включая BBC и Sky Sports, подтверждают информацию таблоида. "Тоттенхэм" действительно разговаривает с Почеттино, но пока не с ПСЖ, причем сам Маурисио заинтересован в этом камбэке.

Почеттино трудится в Париже лишь с января, но за это время потерпел фиаско в полуфинале Лиге Чемпионов и неожиданно уступил титул Лиги 1 "Лиллю", поэтому нельзя исключать, что ПСЖ не будет препятствовать уходу Маурисио.

Добавим, контракт Почеттино с ПСЖ действителен еще год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 27.05.2021 15:45 # bangladesh
    во истину говном никогда не были

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  2. superglor 27.05.2021 15:20 # superglor
    Моур взял команду после этого гавновоза на 14 месте в таблице и ровно за год поднял ее до первого. Потом крысы-игроки слили несколько мест, но Леви хочет упасть еще дальше. Жалкий клубишко, как Тоттенхэм.

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  3. makeewadim 27.05.2021 15:08 # makeewadim
    идиотизм.

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  4. vtp 27.05.2021 15:06 # vtp
    лилль. не лион

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  5. superperez101 27.05.2021 15:02 # superperez101
    берите конте, глупцы
    может выиграет хоть какой-нибудь кубок и тормознете кейна еще на полгода год

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