"Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино
"Тоттенхэм" действительно ведет переговоры о возвращении в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.
Первым о возможном возвращение Почеттино в Северный Лондон спустя полтора года после увольнения сообщило издание The Sun пару дней назад, заявив, что президент "шпор" Даниэль Леви считает расставание с Маурисио своей "худшей ошибкой в карьере".
Сейчас все авторитетные английские издания, включая BBC и Sky Sports, подтверждают информацию таблоида. "Тоттенхэм" действительно разговаривает с Почеттино, но пока не с ПСЖ, причем сам Маурисио заинтересован в этом камбэке.
Почеттино трудится в Париже лишь с января, но за это время потерпел фиаско в полуфинале Лиге Чемпионов и неожиданно уступил титул Лиги 1 "Лиллю", поэтому нельзя исключать, что ПСЖ не будет препятствовать уходу Маурисио.
Добавим, контракт Почеттино с ПСЖ действителен еще год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
27.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
во истину говном никогда не были
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Моур взял команду после этого гавновоза на 14 месте в таблице и ровно за год поднял ее до первого. Потом крысы-игроки слили несколько мест, но Леви хочет упасть еще дальше. Жалкий клубишко, как Тоттенхэм.
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идиотизм.
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лилль. не лион
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берите конте, глупцы
может выиграет хоть какой-нибудь кубок и тормознете кейна еще на полгода год
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