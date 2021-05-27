Эмери считает, что опыт в "Арсенале" помог ему победить МЮ

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что его опыт работы в "Арсенале" помог ему победить "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.

Накануне Эмери в четвертый раз в своей тренерской карьере выиграл Лигу Европы, хотя этих побед могло быть пять, но два года назад "Арсенал" под руководством Унаи уступил в финале "Челси".



Тем не менее, Эмери до сих пор благодарен "канонирам", с помощью которых он получил ценный опыт.



"Я настаиваю: это совершенно не мстительный вид спора. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, побеждаю я или проигрываю. Везде я стараюсь создавать условия для достижения успеха. Даже работая с "Арсеналом" в Англии, я многому научился, повстречал много людей, познакомился с другими культурами и другим футболом".



"В конце концов то было лишь профессиональной разочарование, но оно открыло некоторые двери. Одержав победу сегодня, я испытал удовлетворение, но я радуюсь за клуб, как и когда радовался за "Севилью".



"Когда я работал в "Арсенале", мы достигли финала Лиги Европы и не смогли победить, но все это — процесс. Возможно, тот финал научил меня, как выиграть этот", — цитирует Эмери Evening Standard.