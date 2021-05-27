Рафинья не собирается уходить из "Лидса"

Вингер "Лидса" Рафинья огорчил большие клубы Премьер-Лиги, заявив о своем намерении остаться на "Элланд Роуд".

Рафинья очень уверенно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Ренна" за 17 миллионов фунтов, забив шесть голов и отдав девять результативных передач за "Лидс" в Премьер-Лиге.



Согласно слухам, своей игрой Рафинья заинтересовал "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". 24-летний бразилец польщен такими историями, но не позволит вскружить себе голову.



"Сложно описать, как я себя чувствую, когда слышу спекуляции насчет интереса ко мне со стороны гигантских команд вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".



"Я рос, наблюдая за такими командами по телевизору. Я видел Руни, Ван Нистелроя, Криштиану Роналду, но также видел Джеррарда и других вроде Анри, Деку, Лэмпарда".



"Лидс" — та команда, которая поверила в меня. Они очень довольны мной, как и фанаты, которые очень меня любят".



"Мой контракт действителен еще четыре года, и я даже не думаю об уходе по определенной причине: я счастлив здесь и делаю счастливыми других", — сообщил Рафинья UOL Sport.