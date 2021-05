Светская хроника за четверг

Каллум Хадсон-Одои может заменить Джейдона Санчо в Дортмунде. "Тоттенхэм" выбирает между Роберто Мартинесом, Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Фанатов "Манчестер Юнайтед" поколотили в Гданьске. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Вингер Гарет Бэйл проведет переговоры с "Реалом" о своем будущем после Евро-2020. (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" обратилась к "Челси" насчет вингера Каллума Хадсон-Одои и нападающего Тэмми Абрахэма. (90min)



Интерес "Боруссии" к Хадсон-Одои обусловлен опасениями насчет ухода Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, вызывающий интерес у "Юнайтед" и "Челси", покидает "Милан" свободным агентом. (The Sun)



Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате еще несколько недель прошел медобследование и должен подписать пятилетний контракт с "Ливерпулем" до молодежного Чемпионата Европы этим летом. (ESPN)



"Милан" не будет соперничать с "Ливерпулем" за аргентинского полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля. (Daily Express)



22-летний защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба вызывает интерес у "Арсенала", причем "канониры" уже ведут переговоры о покупке игрока. (The Sun)



Швейцарский голкипер "Шальке-04" Грегор Кобель заинтересовал "Тоттенхэм". (Kicker)



"Лестер" близок к покупке полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов. (Sky Sports)



"Лестер" ведет переговоры с защитником Райаном Бертраном, который уходит из "Саутгемптона". (Sky Sports)



Голкипер Сэм Джонстон планирует остаться в "Вест Бромвиче", несмотря на интерес со стороны "Лидса" и "Вест Хэма". (Inews)



Другое



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, с которым общается "Тоттенхэм", заинтересовал "Барселону". (ESPN)



Покинувший "Интер" Антонио Конте стал фаворитом букмекеров на роль следующего наставника "Тоттенхэма". (Football.London)



"Тоттенхэм" готов сделать Конте вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге. (Daily Express)



Маурисио Почеттино готов подать в отставку с поста главного тренера ПСЖ, чтобы вернуться в "Тоттенхэм". (The Athletic)



"Вулверхэмптон" обратился к бывшему главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду. (The Sun)



Эдди Хау должен возглавить "Селтик". (BBC)



Операция на колене голкипера "Бернли" Ника Поупа прошла успешно. (BBC)



УЕФА подумывает отменить правила выездного гола. (Daily Mail)



Фанаты "Юнайтед" были атакованы польскими хулиганами в баре в Гданьске накануне финала Лиги Европы. (Sky Sports)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил минимум 70 сообщений расистского характера в социальных сетях после поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы. (The Guardian)