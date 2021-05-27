Сульшер думал выпустить Хендерсона вместо Де Хеа на серию пенальти
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что подумывал заменить Давида Де Хеа на Дина Хендерсона перед серией пенальти с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
После поражения "Юнайтед" в Гданьске накануне стала известна шокирующая для Де Хеа статистика: Давид не отразил ни одного из 36 последних пенальти, включая все 11 против "Вильярреала". Последнее спасение испанца при исполнении 11-метрового в его ворота датируется апрелем 2016.
Сульшер, конечно, был осведомлен о том, что Де Хеа уже более пяти лет не отражает пенальти, но так и не решился убрать Давида, в качестве двух своих последних замен выпустив Алекса Теллеса и Хуана Мату.
"Конечно, ты прокручиваешь в голове каждый сценарий, и я помнил об этом (о статистике отраженных Де Хеа пенальти), но мы был уверены в Давиде и хорошо подготовлены".
"В серии пенальти может случиться всякое. Я сохранил доверие голкиперу, который сыграл все наши матчи в соревновании".
"Должен признать, это были первоклассные удары, но мы сделали недостаточно за 120 минут, чтобы забить больше голов, и это слегка расстраивает".
"Мы оказывали давление, и были моменты, когда хватило бы еще одного касания для гола. Мы просто не смогли этого сделать", — цитирует Сульшера Daily Mail.
По информации издания Manchester Evening News, Хендерсон находится в ярости от того, что Сульшер не выпустил его на финал.
27.05.2021 11:00
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Последние комментарии:
Та иди ты нах
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Индюк тоже думал, Олег
Но ты, как и он, в переносном смысле сел в лужу
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Это конечно эпичный проеб, не заменить Дырхею для серии пенальти. Хотя теперь хер уже узнаешь, отразил бы Хендерсон..
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