Сульшер думал выпустить Хендерсона вместо Де Хеа на серию пенальти

Давид Де Хеа Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что подумывал заменить Давида Де Хеа на Дина Хендерсона перед серией пенальти с "Вильярреалом" в Лиге Европы.

После поражения "Юнайтед" в Гданьске накануне стала известна шокирующая для Де Хеа статистика: Давид не отразил ни одного из 36 последних пенальти, включая все 11 против "Вильярреала". Последнее спасение испанца при исполнении 11-метрового в его ворота датируется апрелем 2016.

Сульшер, конечно, был осведомлен о том, что Де Хеа уже более пяти лет не отражает пенальти, но так и не решился убрать Давида, в качестве двух своих последних замен выпустив Алекса Теллеса и Хуана Мату.

"Конечно, ты прокручиваешь в голове каждый сценарий, и я помнил об этом (о статистике отраженных Де Хеа пенальти), но мы был уверены в Давиде и хорошо подготовлены".

"В серии пенальти может случиться всякое. Я сохранил доверие голкиперу, который сыграл все наши матчи в соревновании".

"Должен признать, это были первоклассные удары, но мы сделали недостаточно за 120 минут, чтобы забить больше голов, и это слегка расстраивает".

"Мы оказывали давление, и были моменты, когда хватило бы еще одного касания для гола. Мы просто не смогли этого сделать", — цитирует Сульшера Daily Mail.

По информации издания Manchester Evening News, Хендерсон находится в ярости от того, что Сульшер не выпустил его на финал.


Метки Вильярреал, Де Хеа, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. bamboleyro 27.05.2021 11:10 # bamboleyro
    Та иди ты нах

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  2. red-devil-4ever 27.05.2021 11:06 # red-devil-4ever
    Индюк тоже думал, Олег
    Но ты, как и он, в переносном смысле сел в лужу

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  3. jokerz 27.05.2021 11:03 # jokerz
    Это конечно эпичный проеб, не заменить Дырхею для серии пенальти. Хотя теперь хер уже узнаешь, отразил бы Хендерсон..

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