"Лестер" заинтересован в Кабаке

Защитник Озан Кабак может остаться в Премьер-Лиге, даже если "Ливерпуль" не будет его выкупать.

Вторую половину этого сезона Кабак провел в "Ливерпуле" на правах аренды из "Шальке-04", причем "красным" все еще принадлежит опция выкупа Озана за 18 миллионов фунтов.



Daily Mirror ожидает, что "Ливерпуль" не будет пользоваться этой опцией, а взамен подпишет Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за отступные в 35 млн. фунтов.



Тем не менее, 21-летний турок оставил неплохое впечатление своей игрой в 13 проведенных за "Ливерпуль" матчах, чем заинтересовал "Лестер".



Главный тренер "лис" Брендан Роджерс задумывается о покупке защитника ввиду попадания в Лигу Европы и расставания с Уэсом Морганом. На "Кинг Пауэр" Озан смог бы воссоединиться со своим партнером по национальной команде Чагларом Сеюнджю.



Однако конкуренцию "Лестеру" в борьбе за Кабака может составить "РБ Лейпциг", который рассматривает Озана на замену упомянутому Конате.