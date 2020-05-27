"Лестер" заинтересован в Кабаке
Защитник Озан Кабак может остаться в Премьер-Лиге, даже если "Ливерпуль" не будет его выкупать.
Вторую половину этого сезона Кабак провел в "Ливерпуле" на правах аренды из "Шальке-04", причем "красным" все еще принадлежит опция выкупа Озана за 18 миллионов фунтов.
Daily Mirror ожидает, что "Ливерпуль" не будет пользоваться этой опцией, а взамен подпишет Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за отступные в 35 млн. фунтов.
Тем не менее, 21-летний турок оставил неплохое впечатление своей игрой в 13 проведенных за "Ливерпуль" матчах, чем заинтересовал "Лестер".
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс задумывается о покупке защитника ввиду попадания в Лигу Европы и расставания с Уэсом Морганом. На "Кинг Пауэр" Озан смог бы воссоединиться со своим партнером по национальной команде Чагларом Сеюнджю.
Однако конкуренцию "Лестеру" в борьбе за Кабака может составить "РБ Лейпциг", который рассматривает Озана на замену упомянутому Конате.
27.05.2021 10:00
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