Дэвид Мойес прощается со своей "правой рукой"

Алан Ирвайн и Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес будет вынужден назначить нового ассистента этим летом после расставания с Аланом Ирвайном.

62-летний шотландец Ирвайн — один из самых уважаемых специалистов британского тренерского цеха, прежде поработав с Мойесом в "Престоне" и "Эвертоне".

Проведя последние полтора года в "Вест Хэме" в качестве ближайшего помощника Мойеса, сейчас Ирвайн покидает лондонский клуб по причинам личного характера.

По информации Daily Mail, один из факторов в решении Алана стало желание быть ближе к своей семье, которая живет на севере.

Тем не менее, Ирвайн сохранит связь с "молотобойцами" и перейдет на роль консультанта.


Метки Вест Хэм, Ирвайн, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 27.05.2021 09:39 # alexander-arnold
    зачем ему рука, он же тренер

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  2. blueswin 27.05.2021 09:06 # blueswin
    ну хочет на север, вполне себе может возглавить Мидлборо или Сандерланд самостоятельно, почему бы и нет

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