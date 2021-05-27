Дэвид Мойес прощается со своей "правой рукой"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес будет вынужден назначить нового ассистента этим летом после расставания с Аланом Ирвайном.

62-летний шотландец Ирвайн — один из самых уважаемых специалистов британского тренерского цеха, прежде поработав с Мойесом в "Престоне" и "Эвертоне".



Проведя последние полтора года в "Вест Хэме" в качестве ближайшего помощника Мойеса, сейчас Ирвайн покидает лондонский клуб по причинам личного характера.



По информации Daily Mail, один из факторов в решении Алана стало желание быть ближе к своей семье, которая живет на севере.



Тем не менее, Ирвайн сохранит связь с "молотобойцами" и перейдет на роль консультанта.