Дэвид Мойес прощается со своей "правой рукой"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес будет вынужден назначить нового ассистента этим летом после расставания с Аланом Ирвайном.
62-летний шотландец Ирвайн — один из самых уважаемых специалистов британского тренерского цеха, прежде поработав с Мойесом в "Престоне" и "Эвертоне".
Проведя последние полтора года в "Вест Хэме" в качестве ближайшего помощника Мойеса, сейчас Ирвайн покидает лондонский клуб по причинам личного характера.
По информации Daily Mail, один из факторов в решении Алана стало желание быть ближе к своей семье, которая живет на севере.
Тем не менее, Ирвайн сохранит связь с "молотобойцами" и перейдет на роль консультанта.
27.05.2021 09:00
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зачем ему рука, он же тренер
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ну хочет на север, вполне себе может возглавить Мидлборо или Сандерланд самостоятельно, почему бы и нет
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