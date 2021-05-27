Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд дал обещание после поражения в финале Лиги Европы от "Вильярреала".

В среду вечером в Гданьске 23-летний Рэшфорд провел один из своих самых незаметных матчей в этом сезоне, прежде всего запомнившись убойным промахом во втором тайме.



Рэшфорд расстроен, что его команда упустила трофей в серии пенальти, однако Маркус уверен, что эта неудача не надломит "Юнайтед", а только подстегнет.



"Я могу описать настроение в раздевалке одним словом: разочарование. Сложно объяснить, что мы чувствуем внутри. Мы приехали сюда за победой, мы упорно трудились весь сезон, и это была возможность завоевать трофей. В силу каких-то причин этого не случилось".



"Может быть, не сейчас, но мы должны избавиться от этого разочарования. Мы должны взглянуть на эту игру и понять, где можем прибавить и что пошло не так".



"Эта команда не сдастся. Ни за что. Этот тренер не сдастся. Он не позволит нам сдаться. Мы вернемся в следующем сезоне и будем жаждать успеха еще сильнее".



"Люди много говорят, что "Манчестер Юнайтед" деградирует и бла, бла, бла... Но, на мой взгляд, этот клуб обладает желанием, талантом, способностью и составом, чтобы соперничать на высшем уровне".



"Мы просто должны показать это миру, показать это себе. Показать, что мы принадлежим к элите, к финалам. Показать, что нам нужно выигрывать финалы".



"В лиге мы финишировали вторыми, но это ничего не значит. Второе место — ничто для нас. Я не хочу слышать: "О, они были так близки". Это ничего не значит. Есть только один победитель и проигравшие".



"Чтобы выигрывать большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу войти в раздевалку и показать пять-шести игроков, включая меня, кто играет с травмами с сентября. Все мы остаемся сплоченными, сражаясь ради достижения успеха для клуба. Сейчас мы должны отойти в сторону и прочистить голову. Когда мы вернемся, то начнем с чистого листа".



"Игроки верят в процесс, и процесс еще не завешен. По ходу процесса неизбежны взлеты и падения. Их у нас достаточно каждый сезон".



"Я обещаю вам, я обещаю фанатам, что мы не сдадимся. Ни за что. Мы вернемся в следующем сезоне и будем еще голоднее".



"Когда ты готов жертвовать собой, это многое значит. Это есть не в каждом клубе, но обязательно в топ-клубах. Поэтому топ-клубы и выигрывают трофеи. Мы близки. Уверяю вас, мы близки. Но быть близко — недостаточно, мы должны достичь цели", — сообщил Рэшфорд BT Sport.



