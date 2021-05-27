Фердинанд признал, что Эмери переиграл Сульшера тактически

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что наставник "Вильярреала" Унаи Эмери вчистую выиграл тактическую дуэль у Оле Гуннара Сульшера.

В среду вечером Эмери стал первым в истории тренером, сумевшим выиграть Лигу Европы четыре раза за свою карьеру.



И хотя эту победу Унаи вырвал только в серии пенальти, Фердинанд высоко оценивает то, как экс-рулевому "Арсенала" удалось нейтрализовать самых опасных игроков "Юнайтед".



"Думаю, Унаи Эмери идеально выбрал тактику".



"Кавани привык врываться на свободное пространство позади защитников, но сегодня они совершенно не оставляли свободного пространства".



"Бруну был обезврежен, его полностью закрыли. У Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда не было возможностей открываться на скорости под передачи".



"У "Юнайтед" ничего не получалось, и нужно отдать должное Унаи за это. Он попал в самую точки с этой тактикой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.