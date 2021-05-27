Сульшер: "Мы не проявили себя"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посетовал, что его команда не смогла проявить себя в финале Лиги Европы.

Завершив 90 минут финального матча в Гданьске со счетом 1:1, "Вильярреал" и "Юнайтед" перешли к экстра-таймам, а затем и к серии пенальти, где все решил единственный промах Давида Де Хеа.



На протяжении большей части матча "красные дьяволы" владели инициативой, но почти не создавали явных голевых моментов, и Сульшер надеется, что это станет уроком для его команды.



"В нашей раздевалке было тихо, парни расстроены. Это футбол. Иногда все может решить один удар — такова разница между победой и поражением".



"Мы должны извлечь урок из этого поражения. Не нужно горевать, но, испытав это ощущение, мы должны сделать все возможное, чтобы это не повторилось".



"Мы не проявили себя. Мы сыграли не так, как можем. Мы хорошо начали, а затем они забили гол своим единственным ударом в створ. Мы расстроились от того, что пропустили после стандарта".



"Мы оказывали давление и забили свой гол, но после этого не взяли игру под свой контроль и не доминировали так, как хотели".



"Соперник усложнил нам жизнь, они не давали нам свободного пространства. Мы много владели мячом. Они хорошо оборонялись. Мы создали недостаточное количество больших моментов".



"Сейчас не время, чтобы ткнуть пальцем и сказать, что бы я сделал по-другому. Но когда ты возвращаешься домой без трофея, значит ты не все сделал правильно".



"Мы становимся ближе и ближе, лучше и лучше. Мы были в одном ударе от трофея и от хорошего вечера".



"Мы должны проявить желание вернуться в следующем году и стать лучше. Как я уже сказал, все решают детали, и обеспечить недостающее можно только упорным трудом".



"Нет, я не могу назвать сезон успешным. Нам нужно прибавить. Мы хорошо провели этот сезон, хотя начало было сложным. У нас не было предсезонного периода, и мы проиграли три из шести первых матчей. Мы постарались в лиге и, возможно, оказались к вершине ближе, чем думали. Также мы вышли в финал, но ты должен выигрывать свои финалы, чтобы сезон был хорошим", — сообщил Сульшер BT Sport.