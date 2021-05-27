"Юнайтед" уступил трофей Лиги Европы "Вильярреалу" в серии пенальти

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" продлил свою бестрофейную серию на пятый год, проиграв финал Лиги Европы "Вильярреалу" в невероятной серии пенальти с 22 ударами.

Капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр был назван среди запасных. В числе прочих вернулись в стартовый состав команды Давид Де Хеа, Мейсон Гринвуд, Эдинсон Кавани, Поль Погба и Бруну Фернандеш, причем последний получил капитанскую повязку.

Первое подобие опасного момента возникло на седьмой минуте, когда Скотт Мактоминей пробил с дистанции, но не попал в створ.

"Юнайтед" достаточно комфортно владел мячом, однако "Вильярреал" не позволял своему сопернику разбежаться, а без скорости английская команда была беззуба.

"Вильярреал" постепенно начал пристреливаться, первым же попаданием в створ открыв счет. На 29-й минуте Жерар Морено выскочил из-за спины Виктора Линделефа и ногой поразил ворота с близкого расстояния после навеса Дани Парехо со штрафного — 1:0.

"Дьяволы", конечно, активизировались после пропущенного мяча, но седьмая команда Ла Лиги этого словно не заменила, продолжив стойко выдерживать давление. До перерыва подопечные Оле Гуннара Сульшера так и не создали реальных моментов, за исключением неплохого прострела Гринвуда, который не дошел до Кавани.

С началом второго тайма "Вильярреал" стал слишком прижиматься к своим воротам и уже на 55-й минуте пропустил. После удара Рэшфорда мяч застрял в гуще игроков, в итоге отскочив к Кавани, который пробил с линии вратарской — 1:1.

После того, как равновесие в счете было восстановлено, психологическое преимущество оказалось на стороне "дьяволов", чьи атаки стали размашистыми и напористыми.

На 70-й минуте Рэшфорд был просто обязан выводить свою команду вперед. Фернандеш с правого фланга как на блюдечке выложил мяч для Маркуса, но тот в лучших традициях Тимо Вернера промахнулся со считанных метров.

"Юнайтед" был решительно настроен решить судьбу матча в течение 90 минут, однако "Вильярреал" смог отбиться и перевести игру в экстра-таймы.

Как ни странно, в дополнительные 30 минут лучше выглядели испанцы, тогда как "дьяволы" играли чересчур робко, а во второй 15-минутке едва не получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку Фреда.

Не сумев выявить победителя за 120 минут, команды перешли к серии пенальти, а здесь Де Хеа не смог отразить ни одного из 11 ударов и не забил свой.

"Юнайтед" был очень хорош во вторые 45 минут, когда сравнял счет и когда вполне мог решить судьбу матча, но в остальном "Вильярреал" показал себя достойным соперником, а в серии пенальти многое решает удача и крепость нервов. На сей раз больше повезло Унаи Эмери.

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Вильярреала" в серии пенальти — 11:10

Серия пенальти: Жерар Морено (гол) — Мата (гол), Раба (гол) — Теллес (гол), Алькасер (гол) — Фернандеш (гол), Альберто Морено (гол) — Рэшфорд (гол), Парехо (гол) — Кавани (гол), Гомес (гол) — Фред (гол), Альбиоль (гол) — Джеймс (гол), Кокелен (гол) — Шоу (гол), Гаспар (гол) — Туанзебе (гол), Торрес (гол) — Линделеф (гол), Рульи (гол) — Де Хеа (голкипер).

Голы: Жерар Морено 29 — Кавани 55.

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Гаспар 88), Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 88), Пино (Алькасер 77), Капу (Раба 120), Парехо, Тригерос (Гомес 77), Жерар Морено, Бакка (Кокелен 60).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Мата 120), Байи (Туанзебе 116), Линделеф, Шоу, Мактоминей (Теллес 120), Погба (Джеймс 115), Рэшфорд, Фернандеш, Гринвуд (Фред 100), Кавани.

Предупреждения: Капу, Фойт — Байи, Кавани,


Метки Вильярреал, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2021 01:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 27.05.2021 02:02 # yamateh
    хорошо что я не смотрел это гуано кек

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  2. superperez101 27.05.2021 01:56 # superperez101
    да ладно вам
    почти не проиграли ведь
    всего несколько приобретений, реально сделать и можно выиграть титул
    купить кейна, грилиша, райса и холланда
    и кулибали с вараном

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  3. mansoor 27.05.2021 01:51 # mansoor
    Ебать я такой футбол только в комедии видел. Хохотал на весь двор. Пожалуйста пподлите с Сушилкой контракт. Хахаха угараю.

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  4. scouser2005 27.05.2021 01:50 # scouser2005
    Толи сралексу мало дали денег на взятку судьям, толи он их прикарманил.

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  5. lfcynwa 27.05.2021 01:40 # lfcynwa
    Эта искрометная гданьская ночь войдет в аналы кожана
    Щас главное чтоб оле остался

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  6. fredik 27.05.2021 01:36 # fredik
    Не игра а глубокое навозное днище

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  7. van-dijk 27.05.2021 01:32 # van-dijk
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 2-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

    (ответить)

  8. slash-lfc 27.05.2021 01:30 # slash-lfc
    Братишки просто посмотрите этот видос и все поймёте про Олега

    https://youtu.be/eiItQJawbzo

    (ответить)

  9. lancerlancer1 27.05.2021 01:27 # lancerlancer1
    Ну если в этом финале нет английского чемпиона, то в в субботнем точно будет!

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  10. bratella 27.05.2021 01:26 # bratella
    Чёт фанов мю жалко стало, крепитесь

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  11. dilfay92 27.05.2021 01:22 # dilfay92
    А ведь Моуринью выигрывал для МЮ кубок а его уволили а тоттенхем тоже мог выигрывать но уволили я не понимаю клубы для чего тратят огромные деньги для чего скажите ?????

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  12. superperez101 27.05.2021 01:22 # superperez101
    кроме того что сульшер физрук, он еще и нефартовый физрук

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  13. superperez101 27.05.2021 01:20 # superperez101
    сочувствую адекватным фанам МЮ

    по-прежнему считаю что сульшер физрук.
    а второе место в чемпе потолок при нем

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  14. felix-the-cat 27.05.2021 01:19 # felix-the-cat
    Фк пенальти проебал по пенальти ухехехехехеххееххехехехех

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  15. vladi 27.05.2021 01:18 # vladi
    Справедливо!

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  16. jirrort 27.05.2021 01:17 # jirrort
    Лежать + Сосать твари

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  17. scrim 27.05.2021 01:17 # scrim
    МЮ жаль, но такой игрой только опозорили АПЛ
    проблемы с духом в финале такие же как у Щолсей, только причины разные, у Щолсей молодняк ещё не дозрел и их соперник на опыте может просто дожать, а у МЮ куколд тренер, сделал куколдами всю команду

    (ответить)

  18. bezviz 27.05.2021 01:16 # bezviz
    о6оссаны!

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  19. superperez101 27.05.2021 01:15 # superperez101
    кавани внаутре жаль
    а рашфорты самодовольные, магваеры, фернандеши и прочая шушера вечно базарящая про трофеи их просто не достойна по итогу

    столько гонору весь сезон было
    столько очков незаслуженных
    столько судейских решений в сторону мю, и даже в этом матче

    карма настигает хуесосов и это прекрасно, господа

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  20. thegodfather 27.05.2021 01:15 # thegodfather
    27.05.2021 01:05 #
    jack-4poker

    Мне лично ваще похуй, ЛЕ не уровень великого клуба. Чисто поржать смотрел. Но после матча гыгымоны и мастодонты сосания хуев в течение 30 лет прямо ща переебутся на радостях)) лолбля)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/86133/?c=1#c7353596



    не удивлюсь, если лемразь уже вскрылась(

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