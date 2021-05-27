"Юнайтед" уступил трофей Лиги Европы "Вильярреалу" в серии пенальти

"Манчестер Юнайтед" продлил свою бестрофейную серию на пятый год, проиграв финал Лиги Европы "Вильярреалу" в невероятной серии пенальти с 22 ударами.

Капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр был назван среди запасных. В числе прочих вернулись в стартовый состав команды Давид Де Хеа, Мейсон Гринвуд, Эдинсон Кавани, Поль Погба и Бруну Фернандеш, причем последний получил капитанскую повязку.



Первое подобие опасного момента возникло на седьмой минуте, когда Скотт Мактоминей пробил с дистанции, но не попал в створ.



"Юнайтед" достаточно комфортно владел мячом, однако "Вильярреал" не позволял своему сопернику разбежаться, а без скорости английская команда была беззуба.



"Вильярреал" постепенно начал пристреливаться, первым же попаданием в створ открыв счет. На 29-й минуте Жерар Морено выскочил из-за спины Виктора Линделефа и ногой поразил ворота с близкого расстояния после навеса Дани Парехо со штрафного — 1:0.



"Дьяволы", конечно, активизировались после пропущенного мяча, но седьмая команда Ла Лиги этого словно не заменила, продолжив стойко выдерживать давление. До перерыва подопечные Оле Гуннара Сульшера так и не создали реальных моментов, за исключением неплохого прострела Гринвуда, который не дошел до Кавани.



С началом второго тайма "Вильярреал" стал слишком прижиматься к своим воротам и уже на 55-й минуте пропустил. После удара Рэшфорда мяч застрял в гуще игроков, в итоге отскочив к Кавани, который пробил с линии вратарской — 1:1.



После того, как равновесие в счете было восстановлено, психологическое преимущество оказалось на стороне "дьяволов", чьи атаки стали размашистыми и напористыми.



На 70-й минуте Рэшфорд был просто обязан выводить свою команду вперед. Фернандеш с правого фланга как на блюдечке выложил мяч для Маркуса, но тот в лучших традициях Тимо Вернера промахнулся со считанных метров.



"Юнайтед" был решительно настроен решить судьбу матча в течение 90 минут, однако "Вильярреал" смог отбиться и перевести игру в экстра-таймы.



Как ни странно, в дополнительные 30 минут лучше выглядели испанцы, тогда как "дьяволы" играли чересчур робко, а во второй 15-минутке едва не получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку Фреда.



Не сумев выявить победителя за 120 минут, команды перешли к серии пенальти, а здесь Де Хеа не смог отразить ни одного из 11 ударов и не забил свой.



"Юнайтед" был очень хорош во вторые 45 минут, когда сравнял счет и когда вполне мог решить судьбу матча, но в остальном "Вильярреал" показал себя достойным соперником, а в серии пенальти многое решает удача и крепость нервов. На сей раз больше повезло Унаи Эмери.



"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Вильярреала" в серии пенальти — 11:10



Серия пенальти: Жерар Морено (гол) — Мата (гол), Раба (гол) — Теллес (гол), Алькасер (гол) — Фернандеш (гол), Альберто Морено (гол) — Рэшфорд (гол), Парехо (гол) — Кавани (гол), Гомес (гол) — Фред (гол), Альбиоль (гол) — Джеймс (гол), Кокелен (гол) — Шоу (гол), Гаспар (гол) — Туанзебе (гол), Торрес (гол) — Линделеф (гол), Рульи (гол) — Де Хеа (голкипер).



Голы: Жерар Морено 29 — Кавани 55.



"Вильярреал": Рульи, Фойт (Гаспар 88), Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 88), Пино (Алькасер 77), Капу (Раба 120), Парехо, Тригерос (Гомес 77), Жерар Морено, Бакка (Кокелен 60).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Мата 120), Байи (Туанзебе 116), Линделеф, Шоу, Мактоминей (Теллес 120), Погба (Джеймс 115), Рэшфорд, Фернандеш, Гринвуд (Фред 100), Кавани.



Предупреждения: Капу, Фойт — Байи, Кавани,