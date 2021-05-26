Клинсманн открыт к работе с "Тоттенхэмом"

Юрген Клопп Бывший нападающий "Тоттенхэма" Юрген Клинсманн заявил, что открыт к возвращению в лондонский клуб в качестве тренера.

Клинсманн выступал за "Тоттенхэм" с 1994 по 1995 год, в 1997 вернувшись в Северный Лондон на правах аренды. Юрген забил 29 голов в 50 матчах Премьер-Лиги, став популярной фигурой среди фанатов "шпор".

В качестве тренера Клинсманн пробовал себя в сборной Германии, "Баварии", сборной США и "Герты". Сейчас 56-летний немец находится без работы и был бы рад звонку президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

"Определенно, это было бы мне интересно. У него (Леви) есть мой номер, он может позвонить мне в любое время. "Тоттенхэм" — вариант, который я всегда готов рассмотреть".

"Я всегда нахожусь на связи с "Тоттенхэмом", и делать что-нибудь для клуба — это нечто особенное. Я провел там лучшее время в своей жизни в течение двух периодов".

"В футболе все происходит так быстро. Я бы никогда не подумал, что буду тренировать сборную Германии или сборную США, поэтому ты должен быть открыт ко всему. Ты всегда должен думать о новых вызовах, так почему бы таковым не стать для меня "Тоттенхэму"? — сообщил Клинсманн Sky Sports.


Метки Клинсманн, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 23:00

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  1. ensiferum 26.05.2021 23:16 # ensiferum
    Эта днина даже в Герте провалилась.

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  2. royal-arsenal 26.05.2021 23:11 # royal-arsenal
    Это было бы красиво.
    И Пулишича пусть купят у Челси.. ибо замена Кейну нужная хоть какая-то

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