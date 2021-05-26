Клинсманн открыт к работе с "Тоттенхэмом"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Юрген Клинсманн заявил, что открыт к возвращению в лондонский клуб в качестве тренера.

Клинсманн выступал за "Тоттенхэм" с 1994 по 1995 год, в 1997 вернувшись в Северный Лондон на правах аренды. Юрген забил 29 голов в 50 матчах Премьер-Лиги, став популярной фигурой среди фанатов "шпор".



В качестве тренера Клинсманн пробовал себя в сборной Германии, "Баварии", сборной США и "Герты". Сейчас 56-летний немец находится без работы и был бы рад звонку президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



"Определенно, это было бы мне интересно. У него (Леви) есть мой номер, он может позвонить мне в любое время. "Тоттенхэм" — вариант, который я всегда готов рассмотреть".



"Я всегда нахожусь на связи с "Тоттенхэмом", и делать что-нибудь для клуба — это нечто особенное. Я провел там лучшее время в своей жизни в течение двух периодов".



"В футболе все происходит так быстро. Я бы никогда не подумал, что буду тренировать сборную Германии или сборную США, поэтому ты должен быть открыт ко всему. Ты всегда должен думать о новых вызовах, так почему бы таковым не стать для меня "Тоттенхэму"? — сообщил Клинсманн Sky Sports.