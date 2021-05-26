Менди и Канте возобновили тренировки

Голкипер Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте возобновили тренировки в составе "Челси".

Напомним, Менди получил ушиб ребер против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье, тогда как Канте и вовсе пропустил матч последнего тура Премьер-Лиги в качестве меры предосторожности из-за возникших ранее проблем с задней поверхности бедра.



Однако сегодня оба игрока были замечены на тренировке команды Томаса Тухеля, что подтверждается фотографиями, опубликованными лондонским клубом из Кобхэма.



В запасе у Эдуара и Нголо будет еще два дня тренировок, чтобы подготовиться к финалу Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.