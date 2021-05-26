Клубы Премьер-Лиги на чеку после ухода Конте из "Интера"

Антонио Конте все-таки покинул должность главного тренера "Интера", и это не останется без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги.

Лишь три недели назад Конте отпраздновал с "Интером" чемпионство в Серии А, однако непреодолимые разногласия экс-наставника "Челси" и клуба с "Сан-Сиро" сделали дальнейшее сотрудничество невозможным.



Не исключено, что теперь Конте вернется в Премьер-Лигу. По крайней мере, еще в начал мая издание Corriere dello Sport сообщало, что Антонио провел "плодотворные переговоры" с "Тоттенхэмом", находящимся в поисках замены для Жозе Моуриньо.



Уход Конте может иметь последствия и для отдельных игроков "Интера" — например, для нападающего Ромелу Лукаку, для которого персона Антонио была главным фактором в решении уехать в Милан из "Манчестер Юнайтед" два года назад.



Как утверждает Sky Sports, стратегия владельцев "Интера" предполагает уход одного из звездных игроков команды этим летом. Боссы итальянского клуба настроены сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов и выручить до 70 млн. фунтов за счет продаж футболистов.



Лукаку, Милан Шкриниар и Лаутаро Мартинес были неприкасаемыми для Конте, но теперь, когда Антонио покинул клуб с компенсацией в 6 млн. фунтов, эти игроки могут быть выставлены на трансфер.



Добавим, главным претендентом на Лукаку в Премьер-Лиге считается его бывший клуб "Челси", находящийся в поисках забивного нападающего.