"Ливерпуль" заинтересован в Тилемансе

Юри Тилеманс "Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Этим летом "Ливерпуль" прощается с Джорджиньо Вейналдумом, который был твердым игроком стартового состава в сезоне 2020/21.

Расставание с 30-летним голландцем подталкивает "красных" к выходу на трансферный рынок, и бельгийское издание Het Nieuwsblad утверждает, что на радаре у спортивного директора мерсисайдского клуба Майкла Эдвардса находится Тилеманс.

Юри выходил в стартовом составе на 37 из 38 матчей "Лестера" в этом сезоне Премьер-Лиги, отличившись шесть раз. Также 24-летний бельгиец забил единственный гол финале Кубка Англии против "Челси".

Еще несколько недель назад пресса сообщала, что Тилеманс близок к новому контракту с "Лестером", однако непопадание "лис" в Лигу Чемпионов — "лисы" практически поменялись с "Ливерпулем" местами в таблице в последние недели — может навести Юри на мысли о смене клуба.

Два года назад Тилеманс обошелся "Лестеру" в 40 миллионов фунтов, так что "лисы" ни за что не согласятся на меньшую сумму.


Метки Лестер, Ливерпуль, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 20:00

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  1. shinigami 26.05.2021 20:28 # shinigami
    отэтот деду нада

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  2. aliluya-nn 26.05.2021 20:11 # aliluya-nn
    Руки прочь от Лестера ..хватит устранять своих конкурентов за ЛЧ

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