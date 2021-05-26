"Ливерпуль" заинтересован в Тилемансе

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Этим летом "Ливерпуль" прощается с Джорджиньо Вейналдумом, который был твердым игроком стартового состава в сезоне 2020/21.



Расставание с 30-летним голландцем подталкивает "красных" к выходу на трансферный рынок, и бельгийское издание Het Nieuwsblad утверждает, что на радаре у спортивного директора мерсисайдского клуба Майкла Эдвардса находится Тилеманс.



Юри выходил в стартовом составе на 37 из 38 матчей "Лестера" в этом сезоне Премьер-Лиги, отличившись шесть раз. Также 24-летний бельгиец забил единственный гол финале Кубка Англии против "Челси".



Еще несколько недель назад пресса сообщала, что Тилеманс близок к новому контракту с "Лестером", однако непопадание "лис" в Лигу Чемпионов — "лисы" практически поменялись с "Ливерпулем" местами в таблице в последние недели — может навести Юри на мысли о смене клуба.



Два года назад Тилеманс обошелся "Лестеру" в 40 миллионов фунтов, так что "лисы" ни за что не согласятся на меньшую сумму.