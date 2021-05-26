Фанаты "Челси" вернули более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов

Фанаты Челси Болельщики "Челси" вернули своему клубу более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

На субботний матч, который состоится в Порту на "Драгау", УЕФА выделил каждому финалисту по 5,800 билетов.

"Челси" полностью реализовал свою квоту из 2,800 билетов, которые были в открытой продаже. Купившие такие билеты фанаты будут добираться в Португалию самостоятельно.

А вот с оставшимися 3,000 билетов, к которым прилагается чартерный рейс из Лондона в Порту и обратно, возникли проблемы.

Покупая билет с обременением на финал, каждый фанат должен дополнительно выложить 200 фунтов за субсидированный клубом чартер, и это оказалось многим не по карману.

"УЕФА снова наплевательски отнесся к фанатам. Они притворились нашими друзьями во время истории с Европейской Лигой, но теперь снова повернулись к нам спиной".

"УЕФА настоял на чартерных рейсах, причем изначально 90% билетов были такими, пока клубы не возмутились. Ты должен провести 24 часа в Португалии и сделать тест на COVID. Дополнительные расходы сделали поездку на финал чрезмерно дорогой".

"Это возмутительно, что они продают билеты по цене, доходящей до 400 евро, на финал с ограниченной вместимостью и заставляют фанатов совершать необязательное путешествие, хотя были очевидные решения ближе к дому", — цитирует одного из руководителей Объединения болельщиков "Челси" Дэна Силвера BBC.

Добавим, что для фанатов "Сити" поездка на финал будет бесплатной благодаря щедрости владельца клуба Шейха Мансура.


Метки болельщики, Лига Чемпионов, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3002

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 26.05.2021 19:29 # arman-kz
    Не фанаты, а детский сад какой то. Одних шейх на школьном автобусе возит, другие, из бюджетной школы часттчно скидываются на один борт. Ливерпульским болельщикам пофиг в любое место, в любое время прибудут за свой счёт. Поистине, чем богаче хозяин, тем жмотнее болелы. В принципе какой клубы, такие болельщики. Нищеброды бля!

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  2. mixmaster 26.05.2021 19:15 # mixmaster
    Нищебродыыы

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  3. mansoor 26.05.2021 19:09 # mansoor
    Жаль конечно что Сити опять проиграет финал

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  4. b84 26.05.2021 19:05 # b84
    хуесосы...

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  5. asnural 26.05.2021 19:02 # asnural
    Челси не прилетел на финал....забил на уефа и сранную ушастую урну в которую они нагадили в 2012

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  6. yermek 26.05.2021 19:01 # yermek
    Еврей опять определился &#128514;&#128514;&#128514;

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  7. j-silver 26.05.2021 19:01 # j-silver
    Накой хрен его вообще делать в португалии когда играют два английских клуба?
    Переносите его на остров на нейтральный стадик, можно даже не в англию, а шотландия или уэльс, главное фанаты смогут без проблем туда добраться

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  8. royal-arsenal 26.05.2021 18:26 # royal-arsenal
    бред какой-то последние финалы ЛЧ. тут и правда хоть какие-то фанаты будут.. но раз такая ситуация, то матч будет похож для Челси на выезд к Сити.. это неприемлемо для такого крутого исторического турнира как Лига Чемпионов.
    УЕФА козлы!

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  9. scauzer11 26.05.2021 18:21 # scauzer11
    терь пенсы без болел будут там, жаль конечно))

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  10. alexander-arnold 26.05.2021 18:17 # alexander-arnold
    Молодцы. Ибо картонный финал нах никому не сдался

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  11. sexan 26.05.2021 18:09 # sexan
    Сру-манк опять хуйню городит.

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  12. sexan 26.05.2021 18:07 # sexan
    Ну а хули лететь если пабы открыли? Ничего, дома посмотрят.

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  13. true-manc 26.05.2021 18:07 # true-manc
    Великодушный шейх Мансур оплатил болельщикам КОРОЛЕЙ поездку на финал, а российский вор Абрамович просто плюнул в лицо фанам Челси (из которых большая часть оказалась нищебродами).

    Почувствуйте разницу.

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  14. jabajaba 26.05.2021 18:07 # jabajaba
    помойка из манчестера как всегда все покупает, даже фанов

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  15. drogba11cool 26.05.2021 18:02 # drogba11cool
    Залупенисам по пенису, а королям подарки!

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