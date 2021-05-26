Фанаты "Челси" вернули более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов

Болельщики "Челси" вернули своему клубу более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

На субботний матч, который состоится в Порту на "Драгау", УЕФА выделил каждому финалисту по 5,800 билетов.



"Челси" полностью реализовал свою квоту из 2,800 билетов, которые были в открытой продаже. Купившие такие билеты фанаты будут добираться в Португалию самостоятельно.



А вот с оставшимися 3,000 билетов, к которым прилагается чартерный рейс из Лондона в Порту и обратно, возникли проблемы.



Покупая билет с обременением на финал, каждый фанат должен дополнительно выложить 200 фунтов за субсидированный клубом чартер, и это оказалось многим не по карману.



"УЕФА снова наплевательски отнесся к фанатам. Они притворились нашими друзьями во время истории с Европейской Лигой, но теперь снова повернулись к нам спиной".



"УЕФА настоял на чартерных рейсах, причем изначально 90% билетов были такими, пока клубы не возмутились. Ты должен провести 24 часа в Португалии и сделать тест на COVID. Дополнительные расходы сделали поездку на финал чрезмерно дорогой".



"Это возмутительно, что они продают билеты по цене, доходящей до 400 евро, на финал с ограниченной вместимостью и заставляют фанатов совершать необязательное путешествие, хотя были очевидные решения ближе к дому", — цитирует одного из руководителей Объединения болельщиков "Челси" Дэна Силвера BBC.



Добавим, что для фанатов "Сити" поездка на финал будет бесплатной благодаря щедрости владельца клуба Шейха Мансура.