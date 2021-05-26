Фанаты "Челси" вернули более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов
Болельщики "Челси" вернули своему клубу более 800 билетов на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
На субботний матч, который состоится в Порту на "Драгау", УЕФА выделил каждому финалисту по 5,800 билетов.
"Челси" полностью реализовал свою квоту из 2,800 билетов, которые были в открытой продаже. Купившие такие билеты фанаты будут добираться в Португалию самостоятельно.
А вот с оставшимися 3,000 билетов, к которым прилагается чартерный рейс из Лондона в Порту и обратно, возникли проблемы.
Покупая билет с обременением на финал, каждый фанат должен дополнительно выложить 200 фунтов за субсидированный клубом чартер, и это оказалось многим не по карману.
"УЕФА снова наплевательски отнесся к фанатам. Они притворились нашими друзьями во время истории с Европейской Лигой, но теперь снова повернулись к нам спиной".
"УЕФА настоял на чартерных рейсах, причем изначально 90% билетов были такими, пока клубы не возмутились. Ты должен провести 24 часа в Португалии и сделать тест на COVID. Дополнительные расходы сделали поездку на финал чрезмерно дорогой".
"Это возмутительно, что они продают билеты по цене, доходящей до 400 евро, на финал с ограниченной вместимостью и заставляют фанатов совершать необязательное путешествие, хотя были очевидные решения ближе к дому", — цитирует одного из руководителей Объединения болельщиков "Челси" Дэна Силвера BBC.
Добавим, что для фанатов "Сити" поездка на финал будет бесплатной благодаря щедрости владельца клуба Шейха Мансура.
26.05.2021 18:00
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Не фанаты, а детский сад какой то. Одних шейх на школьном автобусе возит, другие, из бюджетной школы часттчно скидываются на один борт. Ливерпульским болельщикам пофиг в любое место, в любое время прибудут за свой счёт. Поистине, чем богаче хозяин, тем жмотнее болелы. В принципе какой клубы, такие болельщики. Нищеброды бля!
(ответить)
Нищебродыыы
(ответить)
Жаль конечно что Сити опять проиграет финал
(ответить)
хуесосы...
(ответить)
Челси не прилетел на финал....забил на уефа и сранную ушастую урну в которую они нагадили в 2012
(ответить)
Еврей опять определился 😂😂😂
(ответить)
Накой хрен его вообще делать в португалии когда играют два английских клуба?
Переносите его на остров на нейтральный стадик, можно даже не в англию, а шотландия или уэльс, главное фанаты смогут без проблем туда добраться
(ответить)
бред какой-то последние финалы ЛЧ. тут и правда хоть какие-то фанаты будут.. но раз такая ситуация, то матч будет похож для Челси на выезд к Сити.. это неприемлемо для такого крутого исторического турнира как Лига Чемпионов.
УЕФА козлы!
(ответить)
терь пенсы без болел будут там, жаль конечно))
(ответить)
Молодцы. Ибо картонный финал нах никому не сдался
(ответить)
Сру-манк опять хуйню городит.
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Ну а хули лететь если пабы открыли? Ничего, дома посмотрят.
(ответить)
Великодушный шейх Мансур оплатил болельщикам КОРОЛЕЙ поездку на финал, а российский вор Абрамович просто плюнул в лицо фанам Челси (из которых большая часть оказалась нищебродами).
Почувствуйте разницу.
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помойка из манчестера как всегда все покупает, даже фанов
(ответить)
Залупенисам по пенису, а королям подарки!
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