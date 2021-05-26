Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу летом

Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть "Барселону" и вернуться в Премьер-Лигу этим летом.

Коутиньо выступает за "Барселону" после своего перехода из "Ливерпуля" в январе 2018, забив 23 гола в 90 матчах за каталонский клуб. А прошлый сезон Филиппе провел в "Баварии" на правах аренды.



"Барселона" и раньше задумывалась о расставании с Коутиньо, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и провал проекта Европейской Суперлиги только дополнительно подталкивают испанский гранд к продаже игрока, который не оправдал надежд.



Как сообщает Sky Sports, в услугах Филиппе заинтересованы несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Эвертон", но им придется подождать до июля.



Дело в том, что сейчас 28-летний бразилец восстанавливается после своей третьей с января операции на колене. Его реабилитация продлится еще восемь недель, и до тех пор никаких решений принято не будет.