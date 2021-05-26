Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу летом

Филиппе Коутиньо Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть "Барселону" и вернуться в Премьер-Лигу этим летом.

Коутиньо выступает за "Барселону" после своего перехода из "Ливерпуля" в январе 2018, забив 23 гола в 90 матчах за каталонский клуб. А прошлый сезон Филиппе провел в "Баварии" на правах аренды.

"Барселона" и раньше задумывалась о расставании с Коутиньо, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и провал проекта Европейской Суперлиги только дополнительно подталкивают испанский гранд к продаже игрока, который не оправдал надежд.

Как сообщает Sky Sports, в услугах Филиппе заинтересованы несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Эвертон", но им придется подождать до июля.

Дело в том, что сейчас 28-летний бразилец восстанавливается после своей третьей с января операции на колене. Его реабилитация продлится еще восемь недель, и до тех пор никаких решений принято не будет.


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. jokerz 26.05.2021 17:35 # jokerz
    вангую, что в Челси в итоге окажется, там любят объедки за кононирами и пеликанами принимать и в легенды свои записывать

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  2. abrec 26.05.2021 17:32 # abrec
    Кто это ?

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  3. superperez101 26.05.2021 17:23 # superperez101
    разве он не повесил бутсы на гвоздь?

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  4. ataman 26.05.2021 17:21 # ataman
    Как у него сезон то прошёл?

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  5. mansoor 26.05.2021 17:05 # mansoor
    Зря ушёл из Мощнейшего ЛИВЕРПУЛЯ, красный грифон мог бы быть мегамощным. К сожалению Сити не считается мощной командой, даже если бюджет будет пять миллиардов в год. Деньги не играют футбол, они только портят людей

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