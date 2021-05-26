Коутиньо может вернуться в Премьер-Лигу летом
Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть "Барселону" и вернуться в Премьер-Лигу этим летом.
Коутиньо выступает за "Барселону" после своего перехода из "Ливерпуля" в январе 2018, забив 23 гола в 90 матчах за каталонский клуб. А прошлый сезон Филиппе провел в "Баварии" на правах аренды.
"Барселона" и раньше задумывалась о расставании с Коутиньо, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и провал проекта Европейской Суперлиги только дополнительно подталкивают испанский гранд к продаже игрока, который не оправдал надежд.
Как сообщает Sky Sports, в услугах Филиппе заинтересованы несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Эвертон", но им придется подождать до июля.
Дело в том, что сейчас 28-летний бразилец восстанавливается после своей третьей с января операции на колене. Его реабилитация продлится еще восемь недель, и до тех пор никаких решений принято не будет.
26.05.2021 17:00
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вангую, что в Челси в итоге окажется, там любят объедки за кононирами и пеликанами принимать и в легенды свои записывать
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Кто это ?
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разве он не повесил бутсы на гвоздь?
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Как у него сезон то прошёл?
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Зря ушёл из Мощнейшего ЛИВЕРПУЛЯ, красный грифон мог бы быть мегамощным. К сожалению Сити не считается мощной командой, даже если бюджет будет пять миллиардов в год. Деньги не играют футбол, они только портят людей
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