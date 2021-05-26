Рэшфорд: "Людям не нравится, когда молодые темнокожие люди становятся успешными"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что "зависть и ненависть" людей только дополнительно мотивируют его.
В свои 23 года Рэшфорд является не только одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, но и большой личностью в обществе.
В прошлом году именно Маркус заставил британское правительство передумать и все-таки продлить программу школьных обедов для детей. Также нападающий "Юнайтед" запустил кампанию по борьбе с детским голодом и стал кавалером Ордена Британской Империи.
Конечно, своей бурной деятельностью Рэшфорд навлек и негатив — некоторые даже советуют Маркусу поменьше отвлекаться на посторонние вещи и сосредоточиться на футболе. Однако игрок сборной Англии научился использовать это во благо.
"В моей жизни люди всегда хотели, чтобы я провалился. Вокруг меня много зависти и ненависти. Людям не нравится видеть, когда молодые темнокожие люди становятся успешными. Я лишь считаю, что научился направлять это в правильное русло. Если люди не хотят, чтобы я был успешен, я хочу преуспеть еще сильнее. Моя деятельность за пределами поля существует отдельно от этого".
"На поле я совершенно другой человек. Ради клуба и ради тренера я делаю все, что необходимо для победы. Я не знаю, как, но во мне уживаются две этих личности", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.
26.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
ну чё, Рэш тож собрал нехило)
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Распизделся последнее время.
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«Я черный я успешный ряяя завидуйте»
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хайпится на годовщине смерти Жоры Флойда
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тупой не образованный бегунок, если таблицу умножения знает - уже удивлюсь.
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Чувак, ты просто мячик по жизни пинаешь, ало
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О!сколько вот таких дурачков?в голове ветер
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Идиот... Да и какие могут быть достижения))) Футболист. Возможно для негра это предел успешности) Самый главный успех, скорей природный, - это физическая выносливость.
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Попробуй ему что-нибудь не дай, такой скандал на фоне расизма раздуют. А он это за личные достижения принимает. Зависти много вокруг большинства людей кто достигает успеха, не только вокруг чернокожих. Со своим BLM уже совсем думать разучились, как будто всё зло только вокруг них и крутится. Параноики
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Каждый раз бешусь когда чернокожий получает нобелевскую премию по физике, химии и биологии или делает прорыв в области медицины...
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расисты сами себя палят
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Электричка тупоголовая
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