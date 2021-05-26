Рэшфорд: "Людям не нравится, когда молодые темнокожие люди становятся успешными"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что "зависть и ненависть" людей только дополнительно мотивируют его.

В свои 23 года Рэшфорд является не только одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, но и большой личностью в обществе.



В прошлом году именно Маркус заставил британское правительство передумать и все-таки продлить программу школьных обедов для детей. Также нападающий "Юнайтед" запустил кампанию по борьбе с детским голодом и стал кавалером Ордена Британской Империи.



Конечно, своей бурной деятельностью Рэшфорд навлек и негатив — некоторые даже советуют Маркусу поменьше отвлекаться на посторонние вещи и сосредоточиться на футболе. Однако игрок сборной Англии научился использовать это во благо.



"В моей жизни люди всегда хотели, чтобы я провалился. Вокруг меня много зависти и ненависти. Людям не нравится видеть, когда молодые темнокожие люди становятся успешными. Я лишь считаю, что научился направлять это в правильное русло. Если люди не хотят, чтобы я был успешен, я хочу преуспеть еще сильнее. Моя деятельность за пределами поля существует отдельно от этого".



"На поле я совершенно другой человек. Ради клуба и ради тренера я делаю все, что необходимо для победы. Я не знаю, как, но во мне уживаются две этих личности", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.