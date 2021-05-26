Рэшфорд: "Людям не нравится, когда молодые темнокожие люди становятся успешными"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что "зависть и ненависть" людей только дополнительно мотивируют его.

В свои 23 года Рэшфорд является не только одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, но и большой личностью в обществе.

В прошлом году именно Маркус заставил британское правительство передумать и все-таки продлить программу школьных обедов для детей. Также нападающий "Юнайтед" запустил кампанию по борьбе с детским голодом и стал кавалером Ордена Британской Империи.

Конечно, своей бурной деятельностью Рэшфорд навлек и негатив — некоторые даже советуют Маркусу поменьше отвлекаться на посторонние вещи и сосредоточиться на футболе. Однако игрок сборной Англии научился использовать это во благо.

"В моей жизни люди всегда хотели, чтобы я провалился. Вокруг меня много зависти и ненависти. Людям не нравится видеть, когда молодые темнокожие люди становятся успешными. Я лишь считаю, что научился направлять это в правильное русло. Если люди не хотят, чтобы я был успешен, я хочу преуспеть еще сильнее. Моя деятельность за пределами поля существует отдельно от этого".

"На поле я совершенно другой человек. Ради клуба и ради тренера я делаю все, что необходимо для победы. Я не знаю, как, но во мне уживаются две этих личности", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 26.05.2021 15:39 # lfcynwa
    ну чё, Рэш тож собрал нехило)

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  2. mancunia-planet 26.05.2021 15:38 # mancunia-planet
    Распизделся последнее время.

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  3. drogba11cool 26.05.2021 15:37 # drogba11cool
    «Я черный я успешный ряяя завидуйте»

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  4. alexander-arnold 26.05.2021 15:31 # alexander-arnold
    хайпится на годовщине смерти Жоры Флойда

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  5. cheburek-from-kz 26.05.2021 15:24 # cheburek-from-kz
    тупой не образованный бегунок, если таблицу умножения знает - уже удивлюсь.

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  6. moneymaker 26.05.2021 15:21 # moneymaker
    Чувак, ты просто мячик по жизни пинаешь, ало

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  7. liverbro 26.05.2021 15:14 # liverbro
    О!сколько вот таких дурачков?в голове ветер

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  8. makeewadim 26.05.2021 15:11 # makeewadim
    Идиот... Да и какие могут быть достижения))) Футболист. Возможно для негра это предел успешности) Самый главный успех, скорей природный, - это физическая выносливость.

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  9. masta 26.05.2021 15:06 # masta
    Попробуй ему что-нибудь не дай, такой скандал на фоне расизма раздуют. А он это за личные достижения принимает. Зависти много вокруг большинства людей кто достигает успеха, не только вокруг чернокожих. Со своим BLM уже совсем думать разучились, как будто всё зло только вокруг них и крутится. Параноики

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  10. great-alexander 26.05.2021 15:02 # great-alexander
    Каждый раз бешусь когда чернокожий получает нобелевскую премию по физике, химии и биологии или делает прорыв в области медицины...

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  11. jabajaba 26.05.2021 15:02 # jabajaba
    расисты сами себя палят

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  12. felix-the-cat 26.05.2021 15:01 # felix-the-cat
    Электричка тупоголовая

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