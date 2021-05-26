Виейра ждет нового предложения Эка о покупке "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра пообещал, что сооснователь Spotify Даниэль Эк сделает второе предложение о покупке лондонского клуба.

Ранее в мае семейство Кроенке, владеющее "Арсеналом", отклонило предложение Эка о покупке клуба в размере 1.8 млрд. фунтов.



Американские бизнесмены сообщили Даниэлю, что "Арсенал" не продается, однако Виейра не думает, что шведский миллиардер, доверенным лицом которого Патрик стал, отступит.



"Да, он определенно попробует снова, он здесь надолго. Он огромный фанат "Арсенала" — я поговорил с ним пару раз, и его желание и самоотдача были бы великолепны для "Арсенала".



"Если клуб не продается, то он ничего не может поделать, но он готов ждать, он хочет купить клуб".



"Это было бы очень важно, потому что "Арсенал" находится в критическом моменте. На мой взгляд, он должен приложить максимум усилий, чтобы купить клуб, потому что последние пару лет клуб не движется в правильном направлении, и настало время изменить это", — сообщил Виейра ITV.