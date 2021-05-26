Анонс финала Лиги Европы

В среду вечером "Манчестер Юнайтед" постарается завоевать свой первый трофей при Оле Гуннаре Сульшере, сыграв в финале Лиги Европы против "Вильярреала".

Этот сезон "красные дьяволы" комфортно завершили на втором месте в Премьер-Лиге, однако и сам Сульшер, и его игроки признают, что только в случае победы в Лиге Европы эту кампанию можно будет назвать успешной.



В отличие от "Юнайтед", "Вильярреал" пришел к финишу в своем чемпионате только на седьмом месте, а это означает, что в финале команда Унаи Эмери будет дополнительно мотивирована возможностью попасть в Лигу Чемпионов.



"Это лучший клуб в мире. Выступать за "Манчестер Юнайтед" приятно, но одновременно ты всегда под давлением. Игроки к этому готовы. Тебе не перейти сюда, если ты не игрок топ-уровня".



"Такого рода вечера имеют большое значение для нас. Этот финал может стать поворотным моментом для нас на пути к светлому будущему".



"Эта группа игроков трудится вместе уже полтора года. Следующий шаг для них — провести такого рода матч и получить удовольствие. Я вижу, что кое-что зреет внутри этой команды", — говорил Сульшер на пресс-конференции накануне.



Стоит отметить, что день финала, 26 мая, является особенным днем для "Юнайтед". Ровно 22 года назад Сульшер, еще будучи игроком, принес "дьяволам" знаменитую победу в финале Лиги Чемпионов против "Баварии". Кроме того, это День рождения легенды клуба сэра Мэтта Басби.



- "Вильярреал" и "Юнайтед" сыграют друг с другом в пятый раз в еврокубках. Все четыре предыдущих встречи завершились со счетом 0:0.



- Это будет восьмой европейский финал для "Юнайтед" — среди английских клубов только у "Ливерпуля" их больше (14). Пять из своих семи предыдущих финалов "дьяволы" выиграли.



- А для "Вильярреала" это первый европейский финал в истории клуба.



- В девяти последних европейских финалах (включая Суперкубок Европы) между английскими и испанскими командами все девять раз побеждали испанцы.



- Это всего лишь второй финал в тренерской карьере Сульшера, который в 2013 году выиграл Кубок Норвегии с "Мольде".



- Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд в возрасте 19 лет и 237 дней может стать всего лишь вторым после Брайана Кидда в 1968 году английским тинейджером, забивавшим в европейском финале.



- Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери трижды выигрывал Лигу Европы со своим бывшим клубом "Севильей". Сделать это четыре раза пока не удавалось никому из тренеров.



"Юнайтед" откладывает на последней момент решение по участию в финале Харри Магуайра, который пропустил концовку сезона Премьер-Лиги из-за травмы связок лодыжки. Однако капитан команды не принимал участия в заключительной тренировке. Фил Джонс и Антони Мартиаль в Гданьск не поехали.



Лига Европы. Финал

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Гданьск. Стадион "Гданьск". 22:00 Онлайн-трансляция