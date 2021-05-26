Байи поставил ультиматум перед "Юнайтед"
В преддверии финала Лиги Европы защитник Эрик Байи поставил ультиматум перед "Манчестер Юнайтед", пригрозив уйти из клуба, если не будет регулярно играть.
Напомним, в прошлом месяце Байи заключил с "Юнайтед" новый трехлетний контракт, чем, казалось бы, положил конец слухам насчет своего будущего.
Однако в преддверии матча против "Вильярреала" в Гданьске 27-летний ивуариец сделал большой намек на уход из клуба, особенно если "красные дьяволы" купят еще одного игрока в центр обороны вроде Рафаэля Варана или Пау Торреса.
"Конкуренция всегда помогает тебе стать лучше. Я лишь хочу сказать, что хочу остаться, если буду иметь возможность играть. Я не хочу выйти в старте, а следующие пять матчей провести в запасе".
"Если это случится, я буду искать другое решение. Ладно, я заключил новый контракт, но если я не буду играть, я буду открыт к другим предложениям", — сообщил Байи The Times.
26.05.2021 12:00
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>>Ладно, я заключил новый контракт, но если я не буду играть, я буду открыт к другим предложениям", — сообщил Байи The Times.
Миха: Байи поставил ультиматум перед "Юнайтед"
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