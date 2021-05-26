Эдерсон хочет пробить пенальти в финале Лиги Чемпионов

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что надеется исполнить один из пенальти, если игра в финале Лиги Чемпионов против "Челси" дойдет до серии 11-метровых.

В ближайшую субботу "Сити" впервые в своей истории сыграет в финале Лиги Чемпионов, и Эдерсон заранее готовится не только отражать пенальти, но и бить их.



"Если в финале игра дойдет до серии пенальти, то я попрошу исполнить удар, потому что я готов к этому. Иногда на тренировках я отрабатываю исполнение пенальти, словно это происходит в матче".



"Это правда, что реализация нами пенальти оставляет желать лучшего, мы совершили несколько промахов по ходу сезона, но команда готова к любому развитию событий. Я лишь надеюсь, что мы сможем выиграть матч и трофей, и не имеет значения, каким образом", — сообщил Эдерсон Manchester Evening News.



В отдельном интервью TNT Sports бразильский голкипер уточнил, каким по счету надеется подойти к точке.



"Мне не нужно много тренировать удар. Я должен пробить пятым. Я вызовусь исполнить решающий пятый удар", — добавил Эдерсон.