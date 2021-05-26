Эдерсон хочет пробить пенальти в финале Лиги Чемпионов

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что надеется исполнить один из пенальти, если игра в финале Лиги Чемпионов против "Челси" дойдет до серии 11-метровых.

В ближайшую субботу "Сити" впервые в своей истории сыграет в финале Лиги Чемпионов, и Эдерсон заранее готовится не только отражать пенальти, но и бить их.

"Если в финале игра дойдет до серии пенальти, то я попрошу исполнить удар, потому что я готов к этому. Иногда на тренировках я отрабатываю исполнение пенальти, словно это происходит в матче".

"Это правда, что реализация нами пенальти оставляет желать лучшего, мы совершили несколько промахов по ходу сезона, но команда готова к любому развитию событий. Я лишь надеюсь, что мы сможем выиграть матч и трофей, и не имеет значения, каким образом", — сообщил Эдерсон Manchester Evening News.

В отдельном интервью TNT Sports бразильский голкипер уточнил, каким по счету надеется подойти к точке.

"Мне не нужно много тренировать удар. Я должен пробить пятым. Я вызовусь исполнить решающий пятый удар", — добавил Эдерсон.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 26.05.2021 11:52 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. wearechelsea 26.05.2021 11:42 # wearechelsea
    Нойер тоже забил с пенальти, один фиг проиграл

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  3. j-silver 26.05.2021 11:11 # j-silver
    кепа затащит его удар и пенсов к ушастому

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  4. true-manc 26.05.2021 11:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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