Дани Алвес жалеет, что не перешел в "Сити"

Дани Алвес и Хосеп Гвардиола Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес жалеет, что отказался перейти в "Манчестер Сити" четыре года назад.

Достоверно известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был заинтересован в Алвесе летом 2017, когда Дани покидал "Ювентус" свободным агентом.

Тогда Алвес отказался воссоединиться со своим бывшим наставником, у которого триумфально выступал за "Барселону" в период с 2008 по 2012 год, впоследствии пожалев о своем решении.

"Я жалею, что не перешел в "Манчестер Сити", чтобы снова поработать с Гвардиолой. Я жалею об этом, но не жалею, что оказался в ПСЖ".

"Когда работаешь с людьми вроде него, кто всегда находит решение в любой ситуации, это многому тебя учит. Я жалею, что мне не довелось снова поработать с ним", — сообщил Алвес SporTV.


Метки Алвес, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. kler 26.05.2021 10:03 # kler
    внатуре долбоеб, мы бы всяких данил не брали тогда , а в 19 его бы Канселу сменил

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  2. cheburek-from-kz 26.05.2021 10:02 # cheburek-from-kz
    Как же велик СИТИ.
    Все мечтают играть за КОРОЛЕЙ, а кто уже стар и немощен - те просто жалеют, что не играли за КОРОЛЕЙ раньше.

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