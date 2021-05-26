Дани Алвес жалеет, что не перешел в "Сити"
Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес жалеет, что отказался перейти в "Манчестер Сити" четыре года назад.
Достоверно известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был заинтересован в Алвесе летом 2017, когда Дани покидал "Ювентус" свободным агентом.
Тогда Алвес отказался воссоединиться со своим бывшим наставником, у которого триумфально выступал за "Барселону" в период с 2008 по 2012 год, впоследствии пожалев о своем решении.
"Я жалею, что не перешел в "Манчестер Сити", чтобы снова поработать с Гвардиолой. Я жалею об этом, но не жалею, что оказался в ПСЖ".
"Когда работаешь с людьми вроде него, кто всегда находит решение в любой ситуации, это многому тебя учит. Я жалею, что мне не довелось снова поработать с ним", — сообщил Алвес SporTV.
26.05.2021 10:00
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внатуре долбоеб, мы бы всяких данил не брали тогда , а в 19 его бы Канселу сменил
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Как же велик СИТИ.
Все мечтают играть за КОРОЛЕЙ, а кто уже стар и немощен - те просто жалеют, что не играли за КОРОЛЕЙ раньше.
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