Рюдигер вновь отложил переговоры с "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер заявил, что "Челси" придется подождать его возвращения с Евро-2020, чтобы обсудить новый контракт.

Разговоры о том, что Рюдигер получит новую сделку, появились еще в феврале. Антонио доказал свою важность клубу, будучи восстановленным в стартовом составе благодаря увольнению Фрэнка Лэмпарда и приходу на тренерский мостик Томаса Тухеля.

Пресса также сообщала, что "Челси" надеется согласовать продление сотрудничества до Евро-2020, но сперва Рюдигер заставил свой клуб подождать окончания сезона, а теперь сдвинул дату на июль, когда будет готов сесть за стол переговоров.

"Ты всегда принимаешь свои решения, учитывая персоналии в тренерском штабе, но полагаться на это в долгосрочной перспективе все равно нельзя. После Чемпионата Европы мы можем поговорить", — сообщил Рюдигер Kicker.

Отметим, что от действующего контракта 28-летнего игрока сборной Германии остается только один полный год.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. cheburek-from-kz 26.05.2021 09:44 # cheburek-from-kz
    Думает, что если здорово сыграет на ЕВРО - возможно его заберет нормальный клуб, ну а если провалится - продлится за огромные деньги в помойке синей.

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  2. blueswin 26.05.2021 09:13 # blueswin
    Ничего в этом удивительного нету, это его последний большой контракт и всё надо обдумать.

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  3. alexander-arnold 26.05.2021 09:02 # alexander-arnold
    Король Челси, Властелин Челси!

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