Рюдигер вновь отложил переговоры с "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер заявил, что "Челси" придется подождать его возвращения с Евро-2020, чтобы обсудить новый контракт.

Разговоры о том, что Рюдигер получит новую сделку, появились еще в феврале. Антонио доказал свою важность клубу, будучи восстановленным в стартовом составе благодаря увольнению Фрэнка Лэмпарда и приходу на тренерский мостик Томаса Тухеля.



Пресса также сообщала, что "Челси" надеется согласовать продление сотрудничества до Евро-2020, но сперва Рюдигер заставил свой клуб подождать окончания сезона, а теперь сдвинул дату на июль, когда будет готов сесть за стол переговоров.



"Ты всегда принимаешь свои решения, учитывая персоналии в тренерском штабе, но полагаться на это в долгосрочной перспективе все равно нельзя. После Чемпионата Европы мы можем поговорить", — сообщил Рюдигер Kicker.



Отметим, что от действующего контракта 28-летнего игрока сборной Германии остается только один полный год.