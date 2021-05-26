Рюдигер вновь отложил переговоры с "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер заявил, что "Челси" придется подождать его возвращения с Евро-2020, чтобы обсудить новый контракт.
Разговоры о том, что Рюдигер получит новую сделку, появились еще в феврале. Антонио доказал свою важность клубу, будучи восстановленным в стартовом составе благодаря увольнению Фрэнка Лэмпарда и приходу на тренерский мостик Томаса Тухеля.
Пресса также сообщала, что "Челси" надеется согласовать продление сотрудничества до Евро-2020, но сперва Рюдигер заставил свой клуб подождать окончания сезона, а теперь сдвинул дату на июль, когда будет готов сесть за стол переговоров.
"Ты всегда принимаешь свои решения, учитывая персоналии в тренерском штабе, но полагаться на это в долгосрочной перспективе все равно нельзя. После Чемпионата Европы мы можем поговорить", — сообщил Рюдигер Kicker.
Отметим, что от действующего контракта 28-летнего игрока сборной Германии остается только один полный год.
26.05.2021 09:00
Просмотров: 583
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Думает, что если здорово сыграет на ЕВРО - возможно его заберет нормальный клуб, ну а если провалится - продлится за огромные деньги в помойке синей.
(ответить)
Ничего в этом удивительного нету, это его последний большой контракт и всё надо обдумать.
(ответить)
Король Челси, Властелин Челси!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий