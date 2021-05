Светская хроника за среду

Харри Кейн подорожал до 200 миллионов фунтов. Джорджиньо Вейналдум выбирает "Барселону". Фрэнка Лэмпарда зовут на собеседование в "Вест Бромвич". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви повысил цену за нападающего Харри Кейна до 200 миллионов фунтов. (The Independent)



"Манчестер Юнайтед" готов продать защитника Алекса Теллеса, но только по правильной цене. (Daily Express)



"Барселона" и "Манчестер Сити" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Аталанты" Робине Госенсе. (Sport)



Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в "Барселону". (Liverpool Echo)



Вейналдум подпишет трехлетний контракт с "Барселоной". (The Guardian)



"Ливерпуль" собирается отправить защитника Риса Уильямса в аренду на следующий сезон. (Daily Star)



Нападающий Челси" Оливье Жиру заинтересован в переходе в "Милан". (Le 10 Sport)



Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингерам Каллуму Хадсон-Одои из "Челси" и Рафинье из "Лидса". (Eurosport)



"Арсенал" и "Астон Вилла" сошлись в битве за плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа. (The Telegraph)



"Арсенал" уже ведет переговоры по Буэндиа. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра определится со своим будущим после матчей сборной Уругвая в следующем месяце. (Daily Express)



"Брайтон" составит конкуренцию "Лестеру" и "Арсеналу" в борьбе за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (The Sun)



"Арсенал" может возобновить интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару. (Daily Mirror)



Другое



Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в данный момент не претендует на работу с "Тоттенхэмом". (The Independent)



"Вест Бромвич" пригласит на собеседование бывшего наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда. (The Sun)



Ассистент "Ньюкасла Грэм Джонс войдет в тренерский штаб сборной Англии на время Евро-2020. (Evening Standard)



УЕФА пустит 16,500 зрителей на финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" в Порту. (Daily Mail)



УЕФА запретил игрокам сборной Англии видеться со своими семьями во время Евро-2020. (Daily Mail)



24 июля "Вест Хэм" проведет товарищеский матч с "Селтиком" в Глазго. (Football.London)



Премьер-министр Британии Борис Джонсон изначально выразил свое одобрение проекту Европейской Суперлиги. (Daily Express)



Бывшая жена Карло Анчелотти Луиза Гибеллини, с которой главный тренер "Эвертона" был в браке 25 лет, ушла из жизни в возрасте 63 лет. (Daily Mail)



"Арсенал" совершил меньше всего фолов среди всех команд в топ-5 европейских лиг в этом сезоне. (Daily Mail)