Фернандеш: "Это честь, когда меня сравнивают с Кантона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что гордится, когда его сравнивают с легендой клуба Эриком Кантона.

За полтора года в "Юнайтед" Фернандеш забил 40 голов и отдал 26 результативных передач, оказав схожее влияние на "красных дьяволов", как и Кантона в свое время.



Конечно, Бруну пока не хватает трофеев, чтобы эти сравнения были более полными, но 26-летний португалец надеется исправить это упущение в финале Лиги Европы против "Вильярреала" в среду.



"Это честь для меня, когда меня сравнивают с ним, потому что он оказал огромное влияние на клуб и выиграл огромное количество трофеев с клубом".



"Но когда тебя сравнивают с такого рода большим игроком, это означает, что ты должен становиться лучше с каждым днем".



"Это заставляет меня трудиться упорнее, чтобы люди продолжали мысленно сравнивать меня с ним. Это хороший источник давления для меня", — сообщил Фернандеш BBC.