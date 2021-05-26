Фернандеш: "Это честь, когда меня сравнивают с Кантона"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что гордится, когда его сравнивают с легендой клуба Эриком Кантона.
За полтора года в "Юнайтед" Фернандеш забил 40 голов и отдал 26 результативных передач, оказав схожее влияние на "красных дьяволов", как и Кантона в свое время.
Конечно, Бруну пока не хватает трофеев, чтобы эти сравнения были более полными, но 26-летний португалец надеется исправить это упущение в финале Лиги Европы против "Вильярреала" в среду.
"Это честь для меня, когда меня сравнивают с ним, потому что он оказал огромное влияние на клуб и выиграл огромное количество трофеев с клубом".
"Но когда тебя сравнивают с такого рода большим игроком, это означает, что ты должен становиться лучше с каждым днем".
"Это заставляет меня трудиться упорнее, чтобы люди продолжали мысленно сравнивать меня с ним. Это хороший источник давления для меня", — сообщил Фернандеш BBC.
26.05.2021 00:05
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